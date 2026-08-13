Primăria Sectorului 3 a început lucrările pentru modernizarea trecerilor de pietoni. Prima trecere, lângă Școala 195

Publicat 13 aug. 2026, 19:44 Actualizat 13 aug. 2026, 20:44

Primăria Sectorului 3 a început această săptămână lucrările pentru unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București: modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, cu prioritate în vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens. Prima trecere de pietoni amenajată este pe strada Lunca Bradului, lângă Școala Gimnazială nr. 195.

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