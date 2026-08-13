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Social· 2 min citire
Drona găsită în mare, la Costinești, a fost recuperată. Aparatul nu avea încărcătură explozivă FOTO&VIDEO
Dronă Costinești/ Captură video
Publicat13 aug. 2026, 14:17
Actualizat13 aug. 2026, 14:49
Drona care plutea lângă plaja din Costinești a fost scoasă din marea. Aparatul de zbor nu avea explozibil.
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