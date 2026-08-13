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Drona găsită în mare, la Costinești, a fost recuperată. Aparatul nu avea încărcătură explozivă FOTO&VIDEO

Dronă Costinești/ Captură video

Dronă Costinești/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 14:17
Actualizat13 aug. 2026, 14:49

Drona care plutea lângă plaja din Costinești a fost scoasă din marea. Aparatul de zbor nu avea explozibil.

Alerta a fost dată în această dimineață pe litoral, după ce un fragment de dronă a fost descoperit în mare, în zona Tineretului din Constanța, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

Autoritățile au fost alertate prin 112, iar în zonă au intervenit imediat polițiștii, jandarmii, pompierii, Garda de Coastă și specialiști ai armatei. MApN a doispus ca o echipă de scafandrii ai Forțelor Navale să verifice obiectul și au stabilit că acesta nu prezenta risc pirotehnic, adică nu avea încărcătură explozibilă.

Cazul, preluat de Parchetul Constanța

Fragmentul a fost ridicat și predat Gărzii de Coastă pentru continuarea cercetărilor, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Această descoperire vine, iată, la doar câteva ore după o nouă alertă aeriană în zona de graniță.

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezența unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costinești, județul Constanța, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic. Acesta a fost predat către Garda de Coastă. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", au transmis joi dup[-amiază reprezentanții MApN.

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