Ana Maria Păcuraru: Televiziunea Poporului cere clarificarea, de urgență, a responsabilităților lui Bolojan și ale celor implicați în criza gravă în care se află România

Publicat 6 aug. 2026, 15:15 Actualizat 6 aug. 2026, 15:18 Sursă Realitate Plus

Fac un apel către toți românii care ne privesc acum și, în primul rând, aș vrea să-i spun domnului Bolojan că aroganța cu care tratează această criză este de nesuportat. Nesimțirea cu care, domnule Bolojan, ați privit o țară întreagă, așteptând un răspuns, o soluție, o urmă măcar de responsabilitate, iar dumneavoastră ați oferit doar tăcere. Cine credeți că sunteți, să ne priviți de sus în timp ce Dunărea seacă, iar dumneavoastră nu mișcați un deget?

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