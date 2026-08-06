Ana Maria Păcuraru: Televiziunea Poporului cere clarificarea, de urgență, a responsabilităților lui Bolojan și ale celor implicați în criza gravă în care se află România

Fac un apel către toți românii care ne privesc acum și, în primul rând, aș vrea să-i spun domnului Bolojan că aroganța cu care tratează această criză este de nesuportat. Nesimțirea cu care, domnule Bolojan, ați privit o țară întreagă, așteptând un răspuns, o soluție, o urmă măcar de responsabilitate, iar dumneavoastră ați oferit doar tăcere. Cine credeți că sunteți, să ne priviți de sus în timp ce Dunărea seacă, iar dumneavoastră nu mișcați un deget?
Am scris un editorial pamflet acum câteva zile. L-am scris dur, l-am scris ca să doară, pentru că uneori adevărul trebuie spus fără mănuși. Unii l-au înțeles, alții nu. Dar mi-am atins scopul: toată țara vorbește despre el. Am adus candele în studio, da, candele, pentru că suntem în 2026, iar marea strategie a statului român pentru criza Dunării este să scufundăm patru barje ca să ridicăm nivelul apei. Felicitări, domnule Bolojan! Ce inginerie de secol XXI! Poate propuneți și rugăciuni pentru ploaie, dacă tot ne-am întors la soluții medievale. Sau poate o chemăm pe Baba Vanga, pentru că se pare că același nivel de planificare l-am avut și până acum.
Și nu este singura strălucire administrativă a dumneavoastră. Ca să doborâm niște drone ieftine, ridicăm avioane de luptă și tragem rachete de sute de mii de dolari pe zi, care costă de zece ori mai puțin. Este o guvernare de-a dreptul de lux și, din păcate, luxul îl plătim tot noi, nu dumneavoastră, domnule Bolojan.
Dar bravo, domnule Bolojan, ați reușit ceva ce puțini guvernanți reușesc: să transformați fiecare criză într-o demonstrație de cum nu se face treabă. Incompetentul națiunii, asta sunteți! Omul care confundă improvizația cu strategia și tăcerea cu leadership-ul.
Au știut de două luni de zile, doamnelor și domnilor, de două luni de zile au avut la dispoziție și tot ce au reușit să facă a fost tăcerea, apoi panica, apoi barje scufundate în ultimul moment, care nici nu reușesc să fie scufundate.
Dar felicitări pentru viteza de reacție, domnule prim-ministru Bolojan! La două luni distanță, ce să spun, orice reacție e de fapt o întârziere costisitoare, plătită tot de noi. Dacă asta este guvernare tehnocrată, atunci cuvântul și-a pierdut absolut orice sens.
Cer urgent instituțiile statului, aceste instituții trebuie să intre în forță peste această incapacitate, peste acest incompetent pe nume Bolojan. Televiziunea Poporului cere anchetarea lui Ie Bolojan și a celor responsabili pentru această criză gravă.
Procurorii trebuie să-l cerceteze pe Bolojan, cine a știut, cine a tăcut, cine a lăsat România să ajungă la soluții de avarie improvizate în ultimul moment, în timp ce restul lumii se întreabă cum, două țară NATO, ajunge să-și rezolve crizele cu barje scufundate în grabă. Nu vreau demisii tăcute, nu scuze, anchetă, răspundere, adevăr. Atât.