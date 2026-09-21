Aparate de bruiaj descoperite la Călin Georgescu. Ce spune avocata Mariana Ștefan despre regimul acestor aparate

Publicat 21 sept. 2026, 20:05 Actualizat 21 sept. 2026, 20:19

Avocata Mariana Ștefan a explicat la Realitatea PLUS că deținerea aparaturii de bruiaj de către persoane fizice este interzisă și poate atrage amendă de până la 4.000 de lei. Folosirea dispozitivelor pentru furt sau blocarea unor sisteme poate reprezenta infracțiune.

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