Aparate de bruiaj descoperite la Călin Georgescu. Ce spune avocata Mariana Ștefan despre regimul acestor aparate

Avocata Mariana Ștefan a explicat la Realitatea PLUS că deținerea aparaturii de bruiaj de către persoane fizice este interzisă și poate atrage amendă de până la 4.000 de lei. Folosirea dispozitivelor pentru furt sau blocarea unor sisteme poate reprezenta infracțiune.
Avocata Mariana Ștefan a declarat, la Realitatea PLUS, că persoanele fizice nu au dreptul să dețină aparate de bruiaj, iar simpla posesie a unor astfel de dispozitive poate fi sancționată contravențional.
Amendă de până la 4.000 de lei pentru deținerea aparaturii de bruiaj
Potrivit acesteia, aparatura de bruiaj este interzisă prin reglementările în vigoare, iar sancțiunea poate ajunge la 4.000 de lei, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni contravenționale.
Deținerea aparaturii de bruiaj este nelegală. Nicio persoană fizică nu poate să dețină. Ea reprezintă contravenție și înclin să cred că este vorba de niște contravenții, având în vedere că sunt interzise prin hotărârea de guvern 760/2016 sau, dacă erau folosite pentru regimul circulației, pentru mersul pe drum pentru viteză, este interzisă de OUG 195/2002.
Ideea este că, în anumite situații, poate să reprezinte și infracțiune. De exemplu, mergi la furat de mașini și le bruiezi sistemul, tot e cam aceeași aparatură, sistemul de închidere centralizată a unui autovehicul. Atunci este infracțiune. Sau bruiezi, eu știu, sistemul pe sistemul pe care îl poate emite un aparat bancar, ori în alt fel de situații de genul acesta. Înclin să cred că vorbim de o aparatură de bruiaj a cărui deținere reprezintă contravenție. Într-adevăr, contravenție, sancționată cu clasa 4 de sancțiuni contravenționale, 4000 RON. Nu reprezintă obiectul de studiu al DIICOT.
Când folosirea unui aparat de bruiaj poate deveni infracțiune
Avocata a subliniat însă că încadrarea juridică depinde de scopul pentru care este utilizat aparatul. Dacă dispozitivul este folosit pentru comiterea unei fapte penale, precum furtul din autoturisme sau blocarea unor sisteme electronice, situația poate depăși sfera contravențională.
Toate aparatele de bruiaj sunt interzise. Nu există vreunul permis. Nu îl confundăm cu detectorul de radare, deci toate aparatele pentru bruiat sunt interzise să fie deținute de persoane fizice. Nu contează ce pot ele să facă, ci pentru ce le folosești contează.
Și asta face și diferența între o contravenție și o infracțiune, pentru că dacă eu folosesc un astfel de aparat de bruiaj să fur dintr-un autovehicul, să-i paralizez închiderea centralizată, atunci da, este infracțiune. Dar dacă eu îl folosesc ca în spațiul meu privat, să nu vină nimeni să mă interfereze sau să mă înregistreze, să asculte, e contravenție dacă sunt descoperită că eu îl dețin. Depinde pentru ce îl folosesc. Mașina este spațiu privat. De asta este necesar și mandat de percheziție pentru autovehicul, pentru că este considerat spațiu privat.
Este posibil să fi bruiat și mijloacele tehnice puse de procurorii DIICOT pentru înregistrarea convorbirilor, că încă mai folosesc unii dintre ei, și metode mai rudimentare. Dar înclin să cred că vorbim despre o contravenție și nu despre o infracțiune.