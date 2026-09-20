Amenzi de 66.000 de lei la Răvășitul Oilor. Proprietarii unor cai, sancționați după ce și-au chinuit animalele

Publicat 20 sept. 2026, 20:50 Actualizat 20 sept. 2026, 20:51

Sărbătoarea „Răvășitul Oilor”, organizată în comuna Runcu din județul Dâmbovița, s-a încheiat cu amenzi consistente pentru mai mulți proprietari de cai. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au descoperit că animalele erau folosite într-un concurs de tractat bușteni, în condiții care le provocau suferință.

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