Amenzi de 66.000 de lei la Răvășitul Oilor. Proprietarii unor cai, sancționați după ce și-au chinuit animalele

Sărbătoarea „Răvășitul Oilor”, organizată în comuna Runcu din județul Dâmbovița, s-a încheiat cu amenzi consistente pentru mai mulți proprietari de cai. Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au descoperit că animalele erau folosite într-un concurs de tractat bușteni, în condiții care le provocau suferință.
În urma controalelor desfășurate duminică, 20 septembrie, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 66.000 de lei.
Cai folosiți la concursul de tractat bușteni
Acțiunea autorităților a avut loc în timpul evenimentului tradițional organizat în satul Brebu, comuna Runcu, unde au participat mii de persoane.
„Răvășitul Oilor” este una dintre manifestările tradiționale organizate anual în zonă și reunește spectacole folclorice, târguri cu produse tradiționale și mai multe concursuri specifice comunității locale.
Printre activitățile desfășurate s-a numărat și un concurs în cadrul căruia caii erau puși să tracteze bușteni. Polițiștii pentru Protecția Animalelor au verificat modul în care erau tratate animalele și au constatat încălcări ale legislației.
Potrivit reprezentanților Poliției, sancțiunile au fost aplicate proprietarilor cailor care au folosit animalele în cadrul concursului în condiții considerate contrare prevederilor privind protecția animalelor.
Poliția a intervenit după ce a constatat încălcări ale legii
Controlul a fost organizat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dâmbovița, împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița.
Autoritățile au urmărit respectarea normelor privind bunăstarea animalelor pe durata manifestării.
În urma verificărilor, au fost identificate situații care intră sub incidența Legii 205/2004 privind protecția animalelor. Legislația interzice folosirea animalelor în spectacole, expoziții, activități de publicitate sau alte acțiuni similare atunci când acestea le provoacă suferințe fizice ori psihice, afecțiuni sau răniri.
În total, polițiștii au întocmit 10 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 66.000 de lei.
Mii de oameni au participat la sărbătoarea din Dâmbovița
Evenimentul „Răvășitul Oilor” a atras și în acest an un număr important de localnici și turiști. Manifestarea tradițională din Runcu este cunoscută pentru programul folcloric, târgurile cu produse tradiționale și activitățile dedicate păstrării obiceiurilor din zona montană.
De această dată, însă, atenția autorităților s-a concentrat și asupra modului în care au fost tratate animalele participante la activitățile organizate în cadrul sărbătorii.