Dreptate pentru Mario Berinde. 15 ani de închisoare pentru unul dintre minorii care l-au ucis

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 18:25

Tribunalul Timiș a pronunțat, vineri, 18 septembrie 2026, prima sentință în dosarul crimei de la Cenei, cazul lui Mario Berinde, adolescentul ucis în luna ianuarie de doi minori. Instanța a dispus internarea într-un centru de detenție pentru 15 ani a unuia dintre adolescenții judecați pentru omor. Un alt minor a primit o măsură educativă neprivativă de libertate, iar cel de-al treilea nu răspunde penal, întrucât avea sub 14 ani la momentul faptelor.

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