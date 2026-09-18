Dreptate pentru Mario Berinde. 15 ani de închisoare pentru unul dintre minorii care l-au ucis

Tribunalul Timiș a pronunțat, vineri, 18 septembrie 2026, prima sentință în dosarul crimei de la Cenei, cazul lui Mario Berinde, adolescentul ucis în luna ianuarie de doi minori. Instanța a dispus internarea într-un centru de detenție pentru 15 ani a unuia dintre adolescenții judecați pentru omor. Un alt minor a primit o măsură educativă neprivativă de libertate, iar cel de-al treilea nu răspunde penal, întrucât avea sub 14 ani la momentul faptelor.
Decizia Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Timișoara.
15 ani de internare într-un centru de detenție
Adolescentul care avea 15 ani la momentul crimei și care a fost trimis în judecată pentru omor calificat și profanare de cadavre a primit măsura educativă a internării într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani.
Potrivit anchetatorilor, în seara de 19 ianuarie 2026, victima ar fi fost atacată cu o toporișcă și un cuțit. Procurorii au susținut că atacul fusese pregătit anterior, iar după ucidere trupul adolescentului a fost incendiat și ulterior îngropat în spatele unei grădini.
În același dosar a fost judecat un alt adolescent, tot în vârstă de 15 ani, acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Pentru acesta, instanța a stabilit un program de asistare zilnică pe o perioadă de șase luni.
„15 ani de închisoare pentru unul dintre minorii ce l-au omorât si incendiat pe Mario Berinde din Cenei. Un altul a primit supraveghere zilnica vreme de 6 luni de zile iar al treilea a scăpat fără sa fie tras la răspundere penala fiindca are sub 14 ani. De asemenea instanta i-a obligat pe toti la plata de peste 700000 de euro cu titlu de daune morale. Decizia este data pe fond si soluționează faptele celor 3 minori care aproape au dus la modificarea legii si scăderea vârstei răspunderii penale la sub 14 ani.”, a transmis cunoscutul avocat Adrian Cuculis.
Minorul de 13 ani nu răspunde penal
Un al treilea copil implicat în cazul de la Cenei avea 13 ani la data faptelor. Potrivit legislației penale în vigoare, acesta nu răspunde penal deoarece nu împlinise vârsta de 14 ani.
În cazul său, procurorii au dispus anterior clasarea cauzei pentru infracțiunile de omor calificat și profanare de cadavre, fiind incidentă cauza de neimputabilitate referitoare la minoritate. Copilul a fost ulterior plasat într-un centru specializat.
Daune morale de peste un milion de euro
Pe lângă măsurile dispuse în cazul celor doi adolescenți judecați, Tribunalul Timiș s-a pronunțat și asupra despăgubirilor solicitate de familia lui Mario.
Potrivit informațiilor publicate după pronunțarea sentinței, adolescentul condamnat la internare într-un centru de detenție și părinții acestuia au fost obligați la plata unor daune morale care depășesc un milion de euro către familia și rudele victimei.
Conform datelor publicate despre hotărâre, părinții lui Mario ar urma să primească câte 300.000 de euro, sora acestuia 200.000 de euro, iar bunicii câte 150.000 de euro. Au fost stabilite, de asemenea, despăgubiri pentru alte rude.
În ceea ce privește prejudiciul moral legat de profanarea cadavrului, instanța a stabilit despăgubiri care trebuie achitate în solidar de cei doi adolescenți judecați pentru faptele respective.
Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia lui Mario, a prezentat în ultimele luni mai multe informații despre evoluția dosarului și despre demersurile familiei.