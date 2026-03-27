„La data de 20 martie 2026, poliţiştii Secţiei 2 Rurale Săcălaz au fost sesizaţi de către o femeie de 39 de ani (mama unuia dintre făptuitorii omorului de la Cenei) cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Teilor din Cenei, ar fi fost lovită cu palma în zona feţei de către un bărbat de 66 de ani (bunicul minorului decedat în urma omorului de la Cenei)”, a transmis IPJ Timiş.

Femeia care a depus plângerea este mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde. În urma anchetei din ianuarie, doi dintre agresori, ambii de 15 ani, se află în arest preventiv, iar minorul de 13 ani este internat într-un centru specializat.