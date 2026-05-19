Marius Tucă, adevărul despre interviul cu fostul candidat la prezidențiale - Călin Georgescu: „Am fost catalogat ca fiind putinist, trumpist! Nu pot fi cumpărat de nimeni!”

Sursă: Realitatea PLUS

Marius Tucă a vorbit deschis despre reacțiile generate de interviul realizat cu Călin Georgescu și despre criticile primite după emisiune. Jurnalistul susține că a fost etichetat în repetate rânduri de-a lungul carierei sale și afirmă că și-a păstrat independența profesională.

Critici privind libertatea de exprimare și algoritmii online

„Mulți susținători ai domnului Georgescu s-au supărat foarte tare pentru modul cum m-am adresat...Arogant, impertinent, arogant, nu?

Înainte de asta, voiam să spun apropo de ceea ce se întâmplă cu Realitatea. E foarte greu cu libertatea de exprimare în România. Știi?

Așa, părem o țară liberă, democratică, nu e deloc așa. În momentul ăsta se lucrează foarte tare atunci când vine vorba despre algoritmi, că nu poți efectiv să mai promovezi un articol împotriva lui Bolojan și a Camarilei.

Și când vine vorba despre YouTube, folosesc toate mijloacele astfel încât să nu mai ajungem la nimeni. Cei de la Gândul au făcut un experiment în sensul ăsta și atunci când au început dezvăluirile despre ce face Bolojan, Gheorghiu și toată compania, articolele astea nu ajung nicăieri. Am foarte multe semnale din străinătate apropo de emisiunile, nu numai ale mele, în general emisiunile care sunt împotriva sistemului. Pentru că noi trebuie să spunem lucrurile astea, noi suntem niște ziariști împotriva puterii și a sistemului.

Acum să răspund la întrebare. Anca, cred că noi ne cunoaștem din 90-91. Și știi bine că eu trebuie să recunosc că am învățat meserie de la unul, Horia Alexandrescu, Dumnezeu să-l ierte, și nu poți să fii altfel decât ziarist și când te întâlnești, dacă vrei, cu un om pe care îl apreciezi sau un om căruia îi respecți ideile și principiile. Nu puteam să fiu altfel și nu pot să fiu altfel cu nimeni pe lumea asta. Adică dacă mă întâlnesc, îmi aduc aminte, acum îți dau un exemplu de emisiune cu Adrian Năstase, cu care pot să spun că aveam o relație de prietenie.

La momentul în care era candidatul la prezidențiale, cred că am fost mai rău decât se putea să fie un jurnalist independent.

Același lucru și cu Călin Georgescu. N-am făcut altceva decât să pun mai multe întrebări pentru a afla mai multe, să aflu cât mai multe.

Și eu cred că emisiunea, până la urmă, a fost exact o emisiune în care să aflăm foarte multe despre ce vrea Călin Georgescu în momentul ăsta.

Pentru că în momentul ăsta România e într-o criză politică profundă, în care Nicușor Dan nu că ar trebui să aibă soluții, el se gândește să aibă soluții, dar nu are nicio soluție. Cred că singura soluție sunt alegerile anticipate.

Am primit și eu atât de multe mesaje legate de emisiunea asta, de mi-aduc aminte că sunt că am fost catalogat sau etichetat în ultimii 36 de ani ca fiind putinist, trumpist, să zic, georgist, pentru că și asta am fost.

Că am fost vândut...nu știu ce, nu pot fi cumpărat de nimeni. Și chestia asta mi-am câștigat-o în atâția și atâția ani. Știi, e, cum să zic, absurd să spui că m-a cumpărat nu știu cine.

Colegii mei râdeau de mine și îmi spuneau, în sfârșit, domnul Tucă, ați devenit și progresist. Adică, îți dai seama că în momentul în care pui mai multe întrebări, automat ești catalogat într-un fel sau altul.

Da, asta arată cât de divizată este societatea românească, cât de profundă este criza la nivelul, aș putea spune, chiar poporului român.

Adică, lumea este într-o tensiune incredibilă pentru că s-au întâmplat atât de multe lucruri și păcatul originar este anularea alegerilor. Eu în continuare îi spun și o să-i spun toată viața, indiferent de consecințe, a fost o lovitură de stat. Și de acolo au plecat toate. Pentru că în continuare sistemul controlează inclusiv tot ceea ce se întâmplă cu Bolojan și camarila lui, pentru că a devenit o camarilă. În momentul ăsta România este condusă de USR sau de un guvern USR și ai impresia că tocmai a fost învestit zilele trecute, nu că a fost demis guvernul ăsta printr-o moțiune de cenzură.

Dezvăluirile pe care le faceți voi legate de tot ceea ce s-a întâmplat în acest timp, ceea ce face Gândul și nu numai Gândul, că încet, încet, exact ce spuneai mai devreme, lumea ajunge să înțeleagă ceea ce se întâmplă.

Iar sistemul, în momentul ăsta, hai să nu mai zic sistemul, hai să spun Serviciile Secrete, în momentul ăsta sunt împărţite în două. Pe de-o parte, îl sprijină pe Nicuşor Dan şi văd acum campanii pe televiziuni împotriva lui Bolojan, nu mi-aş fi imaginat vreodată că ar putea exista lucrul ăsta şi…

Şi, pe de altă parte, sistemul, o parte din sistem este, cum să zic, e partea aia, să zicem, dogmatică a Serviciilor de partea lui Bolojan. Nu există ca, în momentul ăsta, în România, să fie o criză atât de profundă să avem parte de un guvern care face şi desface, care dă contracte, care numeşte oameni şi, încă o dată spun, un guvern care a fost demis.

Deci, singura soluţie, şi spun asta încă o dată, ar fi alegerile anticipate. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat? Apropo de Bolojan, îţi aduci aminte de domnul acela de unde era de la Vaslui, cu puii cu salmonella, care venise, a fost în biroul la Bolojan? Exact. Nu mai vorbește nimeni despre asta. Alegerile anticipate ar fi singura soluție!” , a declarat jurnalistul - Marius Tucă , în direct, la Culisele Statului Paralel.

Interviul realizat cu Călin Georgescu a generat numeroase reacții în mediul online și în spațiul public, atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor.