Alertă de la Organizația Mondială a Sănătății: Epidemia de Ebola scapă de sub control în Africa

Alerta OMS privind focarul de Ebola din Africa Centrală se intensifică, după ce experții în sănătate publică au revizuit estimările de răspândire a virusului. Potrivit unei analize transmise de BBC, epidemia declanșată în Republica Democrată Congo are o evoluție extrem de rapidă și a devenit deja o amenințare regională, extinzându-se rapid în Uganda vecină.

Investigațiile din teren confirmă extinderea masivă a virusului

Informațiile colectate din zonele afectate indică o realitate mult mai sumbră decât cea prezentată în statisticile inițiale. Dr. Anne Ancia, trimisul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, a explicat într-o intervenție pentru BBC că monitorizarea epidemiologică curentă scoate la iveală noi focare în regiuni considerate sigure până acum. În timp ce autoritățile din Republica Democrată Congo monitorizează oficial peste 513 pacienți cu simptome suspecte, alerta a devenit transfrontalieră după ce Uganda a înregistrat primul său deces cauzat de această boală.

Modelele matematice indică cifre duble

Situația din teren ar putea fi de două ori mai gravă în realitate, conform unei analize de impact realizate la Londra de Centrul MRC pentru Analiza Bolilor Infecțioase Globale. Experții britanici au utilizat modele epidemiologice avansate, iar concluzia este îngrijorătoare: numărul real al pacienților infectați ar fi depășit deja pragul de 1.000 de persoane. Cercetătorii avertizează că sistemele de monitorizare locale nu reușesc să identifice toate cazurile, ceea ce maschează adevărata magnitudine a crizei sanitare.

Instabilitatea din provincia Ituri blochează intervențiile medicale

Epicentrul acestei crize rămâne provincia Ituri, situată în estul Republicii Democrate Congo. Controlul bolii în această regiune este extrem de dificil din cauza conflictelor interne și a migrației constante a comunităților locale.

Propagarea virusului nu s-a oprit însă aici:

Noi cazuri de infectare au fost raportate oficial în provincia Kivu de Sud.

Un pacient a fost depistat în Goma, un nod urban major și extrem de populat din estul țării.

Răspândirea geografică a determinat țările vecine să treacă la măsuri radicale de protecție. Rwanda a luat decizia de a-și bloca total granițele cu Republica Democrată Congo. În paralel, guvernul din Uganda a emis o alertă națională prin care le cere cetățenilor să suspende interacțiunile fizice directe, eliminând complet saluturile prin strângeri de mână sau îmbrățișări.

Urgență globală: Epidemia se propagă fără un vaccin aprobat

Viteza cu care se extinde virusul a generat o alertă de cel mai înalt nivel la nivelul conducerii OMS. Directorul general al organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat alarmat de dinamica focarului, justificând astfel decretarea stării de urgență de importanță internațională. Există indicii clare că infecția s-a propagat comunitar timp de câteva săptămâni bune înainte de identificarea oficială din data de 24 aprilie.

Misiunea echipelor medicale este îngreunată și de o barieră științifică: tulpina virală izolată în acest focar nu beneficiază în prezent de un vaccin aprobat. Singura speranță pe termen scurt rămâne testarea unor terapii medicamentoase experimentale, în timp ce OMS și echipele internaționale încearcă să izoleze focarele direct la sursă.