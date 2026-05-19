Zodiile pentru care ultima săptămână din mai înseamnă finaluri de capitole și noi drumuri de urmat

Ultima săptămână din mai 2026 aduce una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului, iar astrologii susțin că energia astrală se schimbă radical odată cu Luna Plină din Săgetător, programată pe 31 mai. După influența puternică a Super Lunii Noi din Taur din 16 mai, finalul lunii vine cu evenimente și decizii care pot schimba complet direcția unor zodii.

Fenomenul este considerat special și pentru că marchează o rară „Blue Moon”, a doua Lună Plină din aceeași lună calendaristică. Prima a avut loc pe 1 mai, în Scorpion — un semn asociat transformărilor profunde și emoțiilor intense. De această dată însă, Luna Plină din Săgetător aduce dorință de libertate, schimbări rapide și nevoia de a lăsa în urmă ceea ce nu mai funcționează.

Astrologii spun că pentru cinci zodii urmează o perioadă cu răsturnări de situație importante, fie în plan profesional, financiar sau sentimental.

Taur

Pentru Tauri, ultimele zile din mai pot marca un punct de cotitură. După o perioadă în care au încercat să mențină echilibrul în relații, familie sau carieră, mulți nativi ajung acum la concluzia că este momentul să se pună pe primul loc.

Super Luna Nouă din semnul lor a adus deja dorința de schimbare, iar Luna Plină amplifică această energie și îi împinge să ia decizii ferme privind stabilitatea și viitorul. Mulți Tauri vor renunța la compromisurile făcute doar pentru a evita tensiunile.

În plus, influența lui Marte le oferă mai multă determinare și curaj. Este o perioadă în care încep să traseze limite clare și să renunțe la situațiile care îi consumă emoțional sau financiar. Pentru unii, schimbarea poate veni printr-un nou drum profesional, iar pentru alții prin decizii importante în viața personală.

Gemeni

Pentru Gemeni, finalul lunii aduce agitație și multe provocări la nivel emoțional. Luna Plină activează sectorul relațiilor și al alegerilor importante, iar situațiile ignorate până acum ies la suprafață.

Sezonul lor zodiacal intensifică ritmul schimbărilor și al comunicării. Pot apărea oameni noi, oportunități surprinzătoare și conversații care schimbă perspective, dar și rupturi sau tensiuni imposibil de evitat.

Astrologii consideră că acesta este momentul în care Gemenii trebuie să își clarifice prioritățile și să înțeleagă ce își doresc cu adevărat. Unii vor încheia relații neclare, alții vor renunța la planuri care nu mai au viitor.

Finalul lunii poate aduce și concluzii importante despre direcția profesională sau sentimentală.

Rac

Racii intră într-o perioadă în care oamenii și oportunitățile noi joacă un rol esențial. După luni în care au avut impresia că stagnează sau că eforturile lor trec neobservate, finalul lunii le poate aduce recunoaștere și schimbări neașteptate.

Influențele astrale favorizează întâlnirile importante și conexiunile care pot deschide uși în plan profesional. Unele persoane pot apărea exact la momentul potrivit și le pot schimba planurile.

Totodată, energia lui Venus le amplifică farmecul personal și capacitatea de a convinge. Pentru unii Raci, perioada poate aduce o nouă poveste de iubire, iar pentru alții o oportunitate profesională neașteptată.

Scorpion

Scorpionii traversează una dintre cele mai intense etape ale acestei primăveri. Prima Lună Plină din mai le-a adus deja multe întrebări și tensiuni emoționale, iar acum atenția se mută către bani, siguranță și relații.

Mulți nativi vor simți că nu mai pot continua în aceeași direcție și că este nevoie de schimbări majore. Pentru unii este vorba despre viața sentimentală, pentru alții despre aspecte financiare sau probleme legate de familie și locuință.

Energia perioadei îi determină să facă ordine în viața lor și să închidă capitole care le consumă energia. Mulți Scorpioni vor avea sentimentul că anumite decizii nu mai pot fi amânate.

Săgetător

Pentru Săgetători, Luna Plină din propriul semn zodiacal este evenimentul central al perioadei și poate aduce transformări importante.

Mulți nativi vor simți că au ajuns într-un punct în care trebuie să decidă ce păstrează și ce lasă definitiv în urmă. Problemele ignorate în ultimele luni pot reveni acum în prim-plan, iar nevoia de schimbare devine imposibil de ignorat.

Unii vor renunța la relații sau obiceiuri care nu îi mai reprezintă, în timp ce alții pot lua decizii importante legate de carieră, mutări sau proiecte de viitor.

Astrologii spun că tocmai curajul de a ieși din zona de confort poate schimba radical direcția următoarelor luni pentru nativii acestei zodii.

Pentru aceste cinci semne, sfârșitul lunii mai nu aduce doar schimbări de atmosferă, ci și momente care pot marca începutul unor etape complet noi.