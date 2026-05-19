Fisurile osoase produse de suprasolicitare

Durerea osoasă care apare treptat, mai ales la efort, poate fi ușor confundată cu o întindere musculară sau cu o inflamație banală. Totuși, atunci când disconfortul persistă și se repetă la aceeași activitate, este important să fie evaluat corect.

Fracturile de stres sunt mici fisuri apărute în os prin solicitare repetitivă, cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare. Sunt întâlnite la alergători, sportivi, persoane care își cresc brusc nivelul de efort sau la pacienți cu oase mai fragile, de exemplu în osteoporoză. Durerea apare inițial doar la activitate și se ameliorează în repaus, dar poate deveni constantă dacă solicitarea continuă.

Tratamentul presupune, în primul rând, reducerea sau oprirea temporară a activității care a produs leziunea, pentru a permite vindecarea osului. Revenirea la efort trebuie făcută treptat, altfel riscul de recidivă este mare. La fel de importantă este identificarea factorilor favorizanți: încălțămintea nepotrivită, tehnica incorectă de antrenament, deficitul de vitamina D, tulburările menstruale sau densitatea osoasă scăzută.

