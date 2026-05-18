Oana Țoiu intervine după ce Moldova ne-a umilit la Eurovision. ”România ajută enorm Chișinăul prin reforme”

Sursă: Realitatea.Net

Oana Țoiu a intervenit în scandalul Eurovision unde țara noastră a fost umilită de Moldova. Ministrul interimar al Afacerilor Externe spune că a făcut tot ce a fost posibil pentru ca românii din diaspora pentru țara noastră.

Noi am dat instrucțiuni ambasadelor României, înainte de finala Eurovision, să promoveze în rândul diasporei participarea României, ca să poată să aibă mai ușor acces românii la numărul de telefon dedicat, să poată vota. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii”, a declarat Oana Țoiu, în cadrul unui interviu la RFI.

Întrebată cum ajută România Chișinăul, șefa de la Externe a răspuns: ”Enorm. Și nu din perspectiva faptului că noi am face mai mult decât face Chișinăul. Moldova a trecut printr-un set de reforme foarte importante”.(...)

”Noi aducem de fiecare dată această perspectivă și la masa Consiliului. Este un obiectiv foarte important pentru România. Toate țările Uniunii Europene știu asta și sunt multe țări care sunt alături de Moldova în acest parcurs. Toată lumea, în acest moment, discută și cu Ungaria, și este o conversație pe care am avut-o și eu cu Anita Orbán, ministra de Externe a Ungariei, privind poziția Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare și pentru Ucraina”, a mai spus aceasta.

Ministrul de Externe al României a subliniat că ”Moldova întotdeauna și-a setat obiective ambițioase. Ei au făcut bună parte din munca tehnică. România a ajutat și continuă să ajute.....este și despre Uniunea Europeană, nu doar despre Moldova.”