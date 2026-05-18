Alertă în centrul Alexandriei: zeci de mii de ALBINE au acoperit fațadele unor clădiri și mai multe autoturisme. Au fost chemați pompierii – VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Fenomen spectaculos în centrul Alexandriei. Un roi de albine a creat panică, după ce mii de insecte s-au adunat pe fațadele unei clinici medicale și ale unei instituții bancare, unde activitatea a fost serios perturbată. În imaginile filmate de martori se observă cum insectele au acoperit și parbrizul unui automobil.

Potrivit martorilor, insectele s-au strâns pe un autoturism parcat în zonă, iar trecătorii au evitat să se apropie, temându-se de înțepături. Mai multe persoane au sunat la 112, iar o mașină a pompierilor a sosit în zonă, scrie Teleroman News.

Echipaje ale autorităților locale și apicultori chemați la fața locului au încercat să îndepărteze roiul și să securizeze perimetrul, astfel încât accesul către clinici și bănci să poată fi reluat în siguranță.

Specialiștii spun că astfel de situații apar frecvent în perioada caldă, când albinele își caută un loc temporar pentru formarea unui roi, însă prezența lor în zone aglomerate poate deveni periculoasă.

Traficul a fost restricționat temporar, iar pietonii au fost redirecționați până la finalizarea intervenției.colanți”, iar zona s-a umplut rapid de curioși dornici să filmeze fenomenul.