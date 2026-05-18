Lider PSD: ”Avem câteva condiții pentru a accepta un tehnocrat”-VIDEO
Daniel Zamfir a declarat luni, după negocierile de la Palatul Cotroceni că PSD respinge ideea numirii Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Liderul social-democrat a subliniat că șeful guvernului trebuie să cunoască economie și politică.
„Noi n-am dat niciun nume, n-am avansat niciun nume. Ce pot să vă spun este că nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat”, a declarat Daniel Zamfir.
Potrivit lui, PSD are „niște condiții minime pentru a accepta un premier tehnocrat”.
„Asta înseamnă, în primul rând, să cunoască economie. Doi, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan, și ăsta este unul dintre motivele pentru care a fost demis. Și, nu în al treilea rând, trebuie să fie o persoană care să cunoască viața politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care n-are legătură cu viața politică din România ar fi sortit eșecului”, a conchis Daniel Zamfir.
