Robert Negoiță a câștigat în primă instanță procesul cu ANAF

Sursă: realitatea.net

Victorie în primă instanță pentru Robert Negoiță în procesul cu ANAF în legătură cu obligațiile fiscale stabilite în urma unui control. Curtea de Apel București a admis cererea primarului Sectorul 3 și a anulat parțial deciziile emise de ANAF.

Judecătorii au anulat inclusiv decizia de impunere și raportul de inspecție fiscală, pentru o sumă de peste 105 milioane de lei, cu TVA și penalități.

Totodată, instanța a arătat că edilul poate solicita separat cheltuieli de judecată.

Din această sumă, TVA-ul anulat se ridică la 70,8 milioane de lei, iar penalizările la 34,5 milioane de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

„Ora estimata: 9:00

Complet: 9-Completul 8 Fond

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 835/2026 18.05.2026”, se arată în minuta instanței .