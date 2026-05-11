Orban și Bolojan, pact pentru acapararea totală a PNL. Ce se va întâmpla cu Forța Dreptei -VIDEO

Plecarea lui Ludovic Orban de la Palatul Cotroceni nu a fost întâmplătoare. Liderul Forța Dreptei a anunțat că poartă discuții cu Ilie Bolojan și că s-a înțeles cu premierul interimar pentru integrarea partidului său în PNL.

”Discut cu Ilie Bolojan de o bună bucată de vreme. (...) Noi în principiu ne-am înțeles în perspectivă pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a declarat că nu există niciun motiv ca cineva să se împotrivească acestei decizii după dezastrul politic provocat de PSD și ruptura dintre cele două partide. Realitatea Plus a susținut că există o apropiere între liderul Forței Dreptei încă de când acesta a fost dat afară din funcția de consilier prezidențial, după ce a declarat că USR s-a folosit de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei.

”Mai degrabă Președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Timp de o lună și jumătate nu am avut nicio discuție contradictorie cu Președintele României. Timp de o lună și jumătate Președintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la activitatea mea. Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte Nicușor Dan.

Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. După o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-o oarecare notă de contradicție referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii Președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei”, a mai spus Orban.