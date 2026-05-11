Polițiști din București, reținuți după ce au luat mită pentru a permite unei femei să intre în arest pentru relații intime cu un deținut

Doi agenți de poliție din București sunt cercetați pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei să intre în arest și să se întâlnească în privat cu un deținut. Procurorii susțin că accesul în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 ar fi fost oferit în schimbul mai multor sume de bani primite atât de la femeie, cât și de la persoana aflată în detenție.

Anchetatorii spun că unul dintre agenți, în vârstă de 48 de ani, ar fi primit pe 22 aprilie 50 de euro de la femeie și încă 200 de lei de la deținut, pentru a-i permite acesteia să intre în clădire și să aibă o întâlnire intimă cu bărbatul aflat în arest. Pentru acest episod, polițistul este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită.

Flagrant organizat de procurori

Potrivit anchetei, joi, cei doi agenți au fost prinși în flagrant în timp ce primeau din nou bani de la aceeași femeie. Procurorii spun că polițistul de 48 de ani ar fi primit 100 de euro pentru a-i permite femeii accesul în arest, iar ulterior ar fi împărțit suma cu celălalt agent implicat în dosar. Anchetatorii susțin că scopul era același: acordarea unui nou acces în clădire pentru întâlnirea cu deținutul. În cadrul anchetei, oamenii legii au făcut și o percheziție la sediul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 10 din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ce măsuri au luat procurorii

Cei doi polițiști au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut Tribunalului București arestarea preventivă a acestora. Dosarul este instrumentat de procurorii din cadrul Tribunalul București, care continuă cercetările în acest caz.