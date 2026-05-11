Franța a emis un decret de izolare pentru persoanele suspectate de infectare cu hantavirus

Guvernul francez a emis un decret care impune măsuri de izolare pentru pasagerii francezi debarcați de pe vasul contaminat. Textul prevede că, după cele 72 de ore de „evaluare”, aceștia vor fi „menținuți în carantină sau plasați în izolare, pentru o durată totală de patruzeci și două de zile”. La fel ca în timpul epidemiei de Covid‑19, persoanele vizate sunt obligate să nu părăsească domiciliul și să nu frecventeze „anumite categorii de locuri”.

„Persoanele care au fost în contact cu un pasager al navei MV Hondius sau cu orice persoană infectată ori care prezintă un risc serios de infecție cu hantavirusul de tip Andes, în urma cazului observat pe această navă, pot face obiectul unor măsuri de carantină sau izolare atunci când se constată că prezintă un risc serios de infecție”, precizează decretul, care obligă „persoanele de naționalitate franceză sau intrate pe teritoriul național și care au fost pasagere ale unuia dintre zborurile internaționale [prin care au tranzitat croaziștii]” să „se semnaleze fără întârziere autorităților sanitare”, se arată în textul decretului, citat de Le Monde .

Persoanelor vizate li se cere să respecte „o măsură de carantină la domiciliu în așteptarea evaluării riscului de infecție, evaluare care are loc în cele trei zile de la semnalare”.

Unul dintre cei cinci francezi de pe MV Hondius care au ajuns duminică după-amiază la Paris „a prezentat simptome în avion”, a anunțat premierul, ceea ce a determinat autoritățile să plaseze imediat toți acești pasageri „în izolare strictă până la noi ordine”.