Premierul Indiei recomandă cetățenilor reducerea consumului de combustibil și munca de acasă pe fondul crizei energetice globale

Premierul indian Narendra Modi a lansat duminică un apel către populație și mediul de afaceri să reducă consumul de combustibil și să reintroducă, acolo unde este posibil, munca de acasă, în contextul escaladării prețurilor globale la energie.

Modi a avertizat că reducerea consumului de benzină și motorină este esențială pentru a proteja rezervele valutare ale Indiei, puternic afectate de scumpirea petrolului pe piețele internaționale, conform Reuters.

Declarațiile liderului de la New Delhi vin pe fondul crizei energetice declanșate de războiul cu Iranul și al perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz — rută strategică prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol.

India se numără printre cei mai mari importatori de energie din lume și depinde masiv de petrolul din Orientul Mijlociu. Creșterea cotațiilor internaționale exercită presiuni tot mai mari asupra balanței comerciale și asupra rupiei indiene.

Mesajul premierului reflectă îngrijorările crescânde ale marilor economii asiatice cu privire la securitatea energetică și la costul economic al conflictului din Orientul Mijlociu.