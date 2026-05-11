Kallas, sceptică față de rolul lui Gerhard Schröder în negocierile Rusia-Ucraina

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reacționat cu scepticism la propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a-l desemna pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept mediator în războiul din Ucraina, afirmând că o astfel de alegere ridică semne de întrebare privind imparțialitatea.

”Gerhard Schröder a fost un lobbyist al întreprinderilor publice ruse, aşa că vedem clar de ce Putin îl vrea”, a declarat ea luni la Bruxelles.

”N-at fi prea înţelept să i se dea Rusiei dreptul de a desemna un negociator în numele nostru”, a respins ea.

Propunerea lui Putin

Vladimir Putin, întrebat sâmbătă care este candidatul său favorit care să reia dialogul cu europenii, a răspuns că-l preferă ”personal” pe Gerhard Schröder.

Cine este Gerhard Schröder

Un fost lider al Partidului Social Democrat (SPD), aflat la putere în perioada 1998 şi 2005, Gerhard Schröder, în vârstă de 82 de ani, a rămas de 20 de ani un susţinător loial al liderului de la Kremlin.

Refuzul său de a condamna invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia în 2022 i-a adus oprobiul SPD, în prezent partidul minoritar al coaliţiei cancelarului Friedrich Merz.

Ce spune Kaja Kallas

Kaja Kallas, întrebată despre oportunitatea ca UE să discute în mod direct cu Putin a răspuns foarte prudent.

”Înainte de a discuta cu Rusia, trebuie să discutăm între noi despre ceea ce vem să vorbim cu ei”, a declarat ea.