Averitări de la DSU după ce meteorologii au anunțat furtuni: evitați deplasările și iurmrpir progonoizlee oficiale

Departamentul pentru Situații de Urgență vine cu o serie de recomandări și avertizări, la scurt timp după ce meteorologii au emis un COD GALBEN de instabilitate atmosferică pentru vestul, sud-vestul și nord-vestul țării. În orele următoare sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge local la 40 l/mp.

Recomandări: Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro ;

- Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

- În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

- Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

- Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

- Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

- Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112.