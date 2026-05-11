Mii de rezerviști sunt chemați la unitățile militare. MApN începe primul exercițiu MOBEX din 2026: ce riscă cei care nu respectă ordinul

Ministerul Apărării Naționale începe de luni primul exercițiu MOBEX din acest an, iar rezerviști din două județe vor fi convocați la unitățile militare pentru verificarea pregătirii populației și a rezervei de mobilizare.

Exercițiul, denumit MOBEX AB-HD-26, se desfășoară în perioada 11-15 mai 2026 în județele Alba și Hunedoara. Potrivit MApN, activitățile sunt organizate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile locale și operatorii economici implicați în domeniul apărării.

Rezerviștii vor fi chemați prin ordine oficiale

Persoanele aflate în rezerva Armatei Române și care au domiciliul în Alba și Hunedoara vor primi ordine oficiale de chemare prin structurile MAI. Rezerviștii vor participa timp de o zi la activități și exerciții specifice organizate în unitățile militare stabilite de autorități.

Statul Major al Apărării precizează că astfel de exerciții sunt organizate periodic și au rolul de a verifica modul în care unitățile militare pot fi completate cu personal și tehnică în cazul unei mobilizări. În același timp, exercițiile urmăresc și consolidarea colaborării dintre rezerviști și militarii activi.

Alte exerciții MOBEX programate în 2026

Potrivit programului anunțat de autorități, în acest an vor mai avea loc încă două exerciții de mobilizare:

Neamț – Suceava – Botoșani, în luna septembrie;

București – Ilfov, în luna octombrie.

MApN a transmis că exercițiile au „caracter de rutină” și nu sunt legate de situația de securitate din regiune. Oficialii le recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale pentru a evita apariția informațiilor false.

Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă

Convocarea rezerviștilor se face în baza prevederilor din Legea 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și Legea 355/2009 referitoare la regimul stării de mobilizare. Potrivit legislației, persoanele care nu răspund convocării fără motive întemeiate pot primi sancțiuni contravenționale. În anumite cazuri, absența nejustificată poate avea și alte consecințe prevăzute de lege.

Înainte de participarea la activități, rezerviștii sunt evaluați inclusiv din punct de vedere medical și psihologic. Exerciții similare au mai fost organizate în trecut în cele două județe, în Alba în 2016 și în Hunedoara în 2018.