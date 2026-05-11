ALERTĂ la Paris! Franțuzoaica repatriată de pe nava MV Hondius, confirmată cu hantavirus: peste 20 de contacți

O persoană de naționalitate franceză repatriată duminică de pe nava MV Hondius a fost testată pozitiv cu hantavirus, a anunțat luni ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, într-un interviu la postul de radio France Inter. Femeia este unul dintre cei cinci pasageri francezi evacuați după depistarea unui focar de hantavirus la bordul navei. Aceasta a intrat în contact cu peste 20 de persoane, 8 dintre ele fiind deja în izolare.

Potrivit autorităților de la Paris, pacienta a început să prezinte simptome în timpul zborului de repatriere, iar starea ei s‑a agravat în noaptea de duminică spre luni. În prezent, ea este internată într-un spital specializat în boli infecțioase, unde primește îngrijiri de urgență. Ministrul a precizat că, în cazurile în care evoluția bolii se deteriorează, „viața pacientului poate fi în pericol”, situație valabilă și în acest caz.

Autoritățile franceze au identificat și 22 de pasageri francezi considerați cazuri de contact, aflați la bordul a două zboruri operate pe 25 aprilie: unul pe ruta Sainte‑Hélène - Johannesburg și altul pe ruta Johannesburg - Amsterdam.

Primii opt dintre aceștia, aflați în primul zbor, se află deja în izolare de aproape o săptămână. Ceilalți 14 pasageri au primit instrucțiuni să se izoleze la domiciliu, însă ministrul Sănătății le solicită să contacteze de urgență autoritățile sanitare franceze pentru monitorizare și evaluare.

Stéphanie Rist a reiterat apelul către toți pasagerii identificați ca fiind expuși să ia legătura cu serviciile de sănătate publică pentru a preveni extinderea posibilelor infecții.

Ce este hantavirusul

Hantavirusurile sunt o familie de virusuri purtate în mod natural de anumite specii de rozătoare. Oamenii se pot infecta prin inhalarea particulelor virale eliminate prin urină, fecale sau salivă ale acestor animale.

Transmiterea hantavirusului - are loc cel mai des prin inhalare, mai rar prin mușcătură sau contact direct cu secreții contaminate.

Rezervorul natural - diferă în funcție de regiune; fiecare tip de hantavirus este asociat cu o specie specifică de rozătoare.

Ce boli poate provoca

Sindromul pulmonar hantavirus (HPS) - forma întâlnită mai ales în America. Evoluează rapid și poate duce la insuficiență respiratorie severă.

Febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) - mai frecventă în Europa și Asia. Afectează rinichii și poate provoca hemoragii.

Riscurile asociate infecției

Evoluție severă - ambele forme pot fi letale dacă nu sunt diagnosticate și tratate rapid.

Simptome inițiale înșelătoare - febră, dureri musculare, oboseală, simptome asemănătoare gripei, ceea ce poate întârzia prezentarea la medic.

Agravare bruscă - în HPS, deteriorarea respiratorie poate apărea în câteva ore; în HFRS, funcția renală se poate degrada rapid.

Lipsa unui tratament antiviral specific - îngrijirea este în principal de suport, ceea ce face ca diagnosticul precoce să fie esențial.

Risc crescut pentru persoanele expuse profesional - biologi, lucrători forestieri, persoane care lucrează în zone cu infestări de rozătoare.

De ce este importantă identificarea rapidă a contacților