Grindeanu, anunț despre noua variantă de premier, când încep negocierile oficiale: „Nu am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR”

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că angajamentele asumate de România în privința PNRR, programului SAFE, aderării la OCDE și cadrului fiscal agreat cu Comisia Europeană rămân valabile indiferent de poziția partidului la putere sau în opoziție, după întâlnirea avută cu ambasadorii statelor UE.

Sorin Grindeanu a negat orice înțelegere post-moțiune cu AUR și a transmis că partidul este deschis la găsirea rapidă a unei soluții de guvernare în direcția indicată de președintele Nicușor Dan. Totodată, Grindeanu a avertizat că întârzierile în adoptarea legii salarizării prin Senat ar putea costa România 700 de milioane de euro din fonduri PNRR.

Grindeanu: „Nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR”

„O întâlnire în care am explicat din punctul nostru de vedere situația la zi, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor, care de asemenea au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune; au fost întrebări legate și de partea economică. Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni la Cotroceni — și anume lucruri legate de PNRR, de SAFE, de OCDE, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană — nu comportă schimbări, indiferent de poziția PSD: că se află la guvernare până în urmă cu 2 săptămâni sau că este în opoziție. Sunt lucruri pentru care ne-am dat acordul în mare ca politici publice, vreau să fiu bine înțeles. În mare există acest acord pentru lucrurile amintite și care, din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate indiferent de poziția PSD-ului la putere sau în opoziție. De asemenea, le-am spus și prin viu grai ceea ce probabil că am văzut și până acum: că noi nu am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR, și lucrul acesta se dovedește, și că suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicușor Dan. În mare, acestea au fost coordonatele pe care s-au discutat la întâlnirea cu ambasadorul.

„PSD nu este împotriva SAFE, PNRR, accederii la OCDE și a cadrului fiscal negociat cu Comisia Europeană”

Vă dau exemplu legat de amănunte: noi am spus de fiecare dată că ar trebui să impulsionăm industria națională. De fiecare dată am spus lucrul acesta. Am spus că e nevoie de programul de modernizare a armatei, de SAFE. Și e un lucru bun. Modul în care îl faci, în schimb, e un lucru care ține de management, de administrarea pe care o face fiecare ministru. Acest lucru e și la PNRR. La PNRR ar fi trebuit ca de săptămâna trecută să intre în Senat în dezbatere legea salarizării. Eu înțeleg că e de două săptămâni domnul Pîslaru acolo, dar de calendar se mai ține? E adevărat că nu e un jalon simplu de îndeplinit, dar dacă nu faci nimic, sigur pierzi 700 de milioane. Dau acest exemplu ca să spun că ne-am dat acordul pe aceste lucruri mari, dar fiecare dintre ele evident poate să deschidă dezbaterii parlamentare și poate să existe nuanțe și abordări diferite din partea partidelor, ceea ce e un lucru normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, PNRR, accederii la OCDE, nu suntem împotriva cadrului fiscal evident negociat cu Comisia Europeană.

România nu se învârte în jurul unui singur om; România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern, dacă se așază toată lumea în mod onest la masă. PSD e dispus să facă acest lucru. În 2 zile vom avea datele.”, a declarat Sorin Grindeanu