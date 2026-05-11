Operațiile pe tiroidă

Nodulii tiroidieni sunt frecvenți și, în multe cazuri, nu necesită operație. Decizia chirurgicală apare atunci când există suspiciune oncologică, simptome de compresie sau dezechilibre hormonale care nu pot fi controlate prin alte metode.

Chirurgia tiroidiană poate presupune îndepărtarea unui lob tiroidian sau a întregii glande, în funcție de diagnostic, dimensiunea formațiunilor și rezultatele investigațiilor. Operația poate fi indicată în caz de noduli suspecți, gușă voluminoasă care comprimă structurile din vecinătate, hipertiroidism sau cancer tiroidian. Înainte de intervenție, pacientul este evaluat endocrinologic și imagistic, iar uneori este necesară puncția cu ac fin pentru clarificarea naturii nodulului.

După operație, urmărirea medicală rămâne importantă. Unii pacienți au nevoie de tratament hormonal de substituție, mai ales după îndepărtarea completă a tiroidei, iar monitorizarea se face în funcție de diagnosticul final. Trebuie să reții că nu orice nodul se operează, dar orice nodul relevant trebuie evaluat corect, pentru ca decizia de a opera sau nu să fie justificată medical.

