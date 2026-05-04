Atac cu drone asupra Moscova: explozie într-un bloc rezidențial - FOTO & VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un atac cu drone a vizat capitala Rusiei în noaptea de duminică spre luni, iar mai multe explozii au fost auzite în diferite zone ale orașului. Potrivit informațiilor apărute pe canale rusești de Telegram, o dronă ar fi lovit o clădire rezidențială, provocând pagube la nivelul etajelor superioare.

Clipuri și fotografii distribuite pe rețelele sociale arată o dronă care zboară la joasă altitudine spre Moscova, urmată de o explozie puternică. Locuitorii au relatat că au auzit zgomote puternice, iar ulterior au apărut imagini cu un bloc afectat, despre care se spune că se află pe strada Mosfilmovskaia, în vestul orașului.

Resturi de dronă au fost observate pe carosabil, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a securiza zona și a evalua pagubele.

Autoritățile au confirmat atacul

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat incidentul și a transmis că nu au fost raportate victime. Până în acest moment, amploarea exactă a pagubelor nu este clară. Armata ucraineană nu a comentat oficial informațiile apărute, iar detaliile despre atac rămân limitate.

Atacul vine într-un moment sensibil, cu doar câteva zile înainte de parada de Ziua Victoriei din 9 mai, organizată în Piața Roșie, la mai puțin de 10 kilometri de locul impactului. În ultimele luni, Moscova a fost vizată de mai multe atacuri cu drone, însă cazurile în care infrastructura civilă este afectată rămân relativ rare, în ciuda sistemelor de apărare aeriană considerate solide.