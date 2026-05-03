Două decese și un caz grav, după un focar de sindrom respirator acut pe o navă de croazieră din Atlantic

Sursă: Realitatea.Net

Două persoane au murit, iar un pasager britanic de 69 de ani se află în stare gravă la un spital din Johannesburg, în urma unui focar de sindrom respirator acut izbucnit la bordul navei de croazieră din Atlantic.

Focarul de sindrom respirator acut a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Atlantic, între Ushuaia (Argentina) și Capul Verde, scrie AFP. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului sud-african al Sănătății, două persoane au murit, iar o a treia se află în stare gravă.

Pasagerul grav bolnav, un cetățean britanic de 69 de ani, a fost evacuat în Johannesburg și testat pozitiv la un hantavirus - o familie de virusuri care pot provoca febră hemoragică.

Bilanț contradictoriu și reacția OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat că este la curent cu „cazurile de sindrom respirator acut sever” de la bordul navei și că sunt în desfășurare investigații și un răspuns coordonat internațional în domeniul sănătății publice. OMS nu a oferit însă detalii privind numărul exact al victimelor.

O sursă anonimă citată de AFP susține că bilanțul provizoriu ar fi, de fapt, de trei morți, inclusiv un cuplu de olandezi, iar a treia victimă s-ar afla încă la bordul navei.

Cazurile confirmate până în prezent

Primul pasager care a prezentat simptome a fost un bărbat de 70 de ani, care a murit la bord. Trupul său se află în prezent pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din sudul Atlanticului. Soția acestuia, în vârstă de 69 de ani, s-a îmbolnăvit la rândul ei și a fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit ulterior într-un spital din Johannesburg.

Un alt britanic de 69 de ani, testat pozitiv la hantavirus, se află în stare critică la terapie intensivă în Johannesburg.

Unde se află nava

Duminică, MV Hondius se afla în largul portului Praia, capitala Capului Verde. Nava transportă aproximativ 170 de pasageri și are un echipaj de circa 70 de persoane.

Potrivit sursei citate, autoritățile discută posibilitatea izolării altor două persoane bolnave într-un spital din Capul Verde. Ulterior, nava ar putea continua traseul spre Insulele Canare, aflate la două-trei zile de navigație.

Ce sunt hantavirusurile

Hantavirusurile sunt transmise la om prin rozătoare sălbatice infectate, precum șoarecii sau șobolanii, care elimină virusul prin salivă, urină și excremente. Infecția poate apărea prin mușcături, contact direct sau inhalarea particulelor contaminate.

Există numeroase tipuri de hantavirusuri, diferențiate în funcție de regiune și manifestări clinice. Potrivit Oficiului Federal de Sănătate Publică din Elveția, doar un tip extrem de rar poate fi transmis de la om la om.