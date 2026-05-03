Accident fatal în Suceava: o femeie a murit după ce a fost lovită de tren

Sursă: Realitatea.Net

O femeie de aproximativ 60 de ani a murit duminică seară, după ce a fost lovită de trenul InterRegio Timișoara–Iași, a anunțat ISU Suceava.

Potrivit sursei citate, femeia a fost surprinsă de trenul IR1831, pe raza localității Stroiești.



"Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani surprinsă de tren. Din nefericire, aceasta prezintă leziuni incompatibile cu viața", transmite ISU Suceava.