Cât a costat rochia de mireasă a Andreei, soția lui Dorian Popa. Artistul nu s-a uitat la bani

Dorian Popa și partenera sa, Andreea, și-au oficializat relația pe 24 aprilie, în cadrul unei ceremonii organizate într-un decor spectaculos, pe malul lacului Buftea.

Evenimentul a adunat în jur de 120 de invitați, iar atmosfera a fost una relaxată.

Ceremonia civilă a fost urmată de o petrecere amplă, organizată tot în aceeași locație.

Artistul a ales pentru ziua nunții un costum negru clasic, completat de o cămașă albă și papion, în timp ce Andreea a impresionat prin două ținute diferite de mireasă. La cununia civilă a purtat o rochie tip sirenă, cu un voal amplu, iar pentru petrecere a schimbat într-o rochie scurtă, cu detalii din dantelă și mâneci lungi. Rochia spectaculoasă de la cununie a ajuns la un preț spectaculos de 14.000 de euro.

Unul dintre cele mai discutate detalii ale nunții a fost rochia de mireasă a Andreei, realizată la comandă de designerul Cristina State, fondatoarea brandului La Mode Toujours. Piesa vestimentară a fost concepută special pentru mireasă, pornind de la dorința acesteia de a avea o creație spectaculoasă, cu aspect de „bijuterie purtabilă”.

Rochia tip sirenă a fost realizată din dantelă franțuzească și a presupus un proces complex de creație, care a durat peste 1000 de ore. Potrivit informațiilor din culise, în realizarea ei au fost aplicate manual zeci de mii de cristale și perle, fiecare detaliu fiind lucrat individual de artizanii atelierului.

„Andreea știa exact ce își dorește: o rochie care să fie în același timp o sculptură și o bijuterie. Am pornit de la dragostea ei pentru silueta sirenă și de la un corset elaborat care ne-a inspirat în construirea întregii creații. Fiecare cristal și fiecare perlă cusută manual este un mic gest de prețuire față de ea și față de meseria noastră. Când i-am văzut reacția în momentul în care a îmbrăcat rochia finalizată, am știut că am reușit să facem încă o mireasă fericită”, spune Cristina State, designer și fondatoarea brandului La Mode Toujours.