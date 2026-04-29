O lingură pe zi din acest aliment poate ajuta la reducerea riscului de deces cauzat de demență

Acest ingredient atât de iubit a fost deja asociat cu o funcționare mai bună a organismului iar acum, noi cercetări sugerează că îți poate menține și creierul „tânăr”. Este vorba despre uleiul de măsline și iată de ce este atât de special!

Un ingredient apreciat de mult timp pentru beneficiile sale asupra sănătății ar putea avea un efect important și asupra creierului: este vorba despre uleiul de măsline. Cunoscut pentru conținutul său de grăsimi sănătoase și antioxidanți, acesta ajută la reducerea inflamației, protejează inima și contribuie la menținerea unui aspect tânăr al pielii.

Cercetări recente sugerează însă că beneficiile nu se opresc aici. Studiile din 2023 au indicat că uleiul de măsline ar putea avea un rol și în prevenirea demenței, svrie The Health.

Ce arată studiul

O analiză publicată în 2024 în JAMA Open Network a examinat datele a peste 92.000 de persoane, urmărite timp de aproape trei decenii. Participanții, cu o vârstă medie de 56 de ani la începutul studiului, au raportat cât de des consumau ulei de măsline, de la ocazional până la peste 7 grame pe zi (aproximativ o linguriță și jumătate).

Rezultatele

Persoanele care consumau frecvent ulei de măsline au prezentat cele mai scăzute rate de deces asociat demenței. Cei care includeau zilnic cel puțin 7 grame în alimentație aveau un risc cu aproximativ 28% mai mic.

De asemenea, simpla înlocuire a unor grăsimi precum margarina sau maioneza cu ulei de măsline (aproximativ 5 grame pe zi) a fost asociată cu o reducere a riscului între 8% și 14%.

Efectele benefice au fost mai evidente în cazul femeilor, dar s-au menținut și în rândul persoanelor cu predispoziție genetică pentru demență.

Specialiștii subliniază că sănătatea inimii și cea a creierului sunt strâns legate. Astfel, alegerea uleiului de măsline în locul altor tipuri de grăsimi poate susține nu doar sistemul cardiovascular, ci și funcțiile cognitive.

În concluzie, un obicei simplu, precum consumul zilnic de ulei de măsline, poate avea efecte importante pe termen lung: contribuie la protejarea inimii, susține sănătatea creierului și reduce riscul unor afecțiuni grave, scrie sursa precizată.

