Interesele economice ale americanilor în România și în zona Europei de Est, discutate de Nicușor Dan la Three Seas Business Forum

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele a oferit detalii despre întâlnirea pe care urmează să o aibă cu secretarul american al Energiei, subliniind importanța cooperării bilaterale în proiecte strategice, inclusiv în contextul conectării infrastructurii energetice dintre România și Ucraina.

Întrebat ce interese are partea americană și ce urmărește România în aceste proiecte, Nicușor Dan a explicat că discuțiile vizează atât sectorul nuclear, cât și dezvoltarea coridorului de gaze și infrastructura energetică regională.

Reporter: Ați menționat întâlnirea pe care o veți avea cu secretarul american al Energiei, important pentru noi inclusiv în contextul în care putem să conectăm România cu Ucraina. Ce necesități are partea americană, ce nevoie are de la noi și ce le necesităm noi în aceste proiecte?

Nicușor Dan: Pe partea nucleară, interesul comun este reabilitarea reactorului 1. Aici lucrările sunt în linie dreaptă și construirea reactoarelor de la Cernavodă.

Advertising

Advertising

Din partea noastră, totală disponibilitate, din partea americană intenție de finanțare. România este prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în nuclear. Va fi un parteneriat financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4. Pe coridorul de gaz, aici este o chestiune politico-economică. Este interesul nostru să decuplăm furnizarea de gaz dinspre Rusia. Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Pentru ca americanii să intre pe această piață e nevoie de investiții consistente în porturile din Grecia, din sudul acestui coridor.

Întrebarea este dacă există suficienți cumpărători în regiune, vorbesc de toate țările, vorbesc de Moldova, Ucraina, Slovacia, România, Ungaria, toate țările din regiune, dacă necesarul pentru cumpărare este suficient de mare pentru această investiție. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României. Asta poate să însemne tranzitare de gaz prin rețele Transelectrica și câștig din taxele de tranzit.

Reporter: Când se poate reporni rafinăria Petrotel după acordul obținut din partea americană și poate contribui la rezolvarea crizei carburanților?

Nicușor Dan: Deocamdată partea americană a dat o derogare 6 luni, până la sfârșitul lui octombrie. Această derogare este utilă, pentru că zona cea mai sensibilă, iar acum sunt chestiuni tehnice destul de dificil de surmontat, dar bineînțeles că se lucrează la ele astfel încât lucrurile să devină operaționale. După mine, este o chestiune de câteva săptămâni.