După zecile de drone prăbușite pe teritoriul României, armata a testat cu succes radarul care le „vede” și pe cele mici, care zboară la altitudini reduse

Sursă: Defense Romania

Radarul AN/TPQ-53, utilizat în cadrul sistemului HIMARS și produs de Lockheed Martin, a fost testat cu succes în poligonul Capu Midia, într-un exercițiu militar în care a demonstrat capacitatea de a detecta inclusiv drone de mici dimensiuni.

Una dintre cele mai mari provocări ale apărării aeriene moderne este identificarea rapidă a dronelor, care zboară la altitudini reduse și sunt construite din materiale compozite, mult mai greu de detectat de radarele clasice optimizate pentru avioane sau rachete.

În contextul incursiunilor cu drone observate în apropierea granițelor României, problema detecției a devenit una tot mai importantă, mai ales în cazul aparatelor de tip Shahed, care pot zbura la altitudini foarte joase, de aproximativ 20–30 de metri.

Teste în poligonul Capu Midia

Exercițiile au avut loc în perioada 14–25 aprilie, în cadrul Capu Midia, în timpul exercițiului „Eastern Phoenix (EAPH26)”. Aici, radarul AN/TPQ-53 a fost folosit pentru a urmări ținte aeriene greu detectabile, inclusiv drone lente și de mici dimensiuni.

Potrivit unui comunicat al producătorului, citat de Defense Romania , sistemul a reușit să își demonstreze capabilitatea de a detecta, urmări și transmite date de tragere împotriva unor astfel de amenințări aeriene.

„AN/TPQ-53 continuă să-și demonstreze versatilitatea ca senzor multi-misiune care asigură atât supravegherea aeriană, cât și contracararea focului indirect”, a declarat Rick Cordaro, vicepreședinte al diviziei Radar and Sensor Systems din cadrul Lockheed Martin.

Cum funcționează radarul HIMARS

Radarul AN/TPQ-53 este conceput inițial pentru a identifica și localiza surse de foc inamic, precum artileria sau mortierele, însă evoluțiile tehnologice i-au extins semnificativ capabilitățile.

Sistemul poate transmite date în timp real către structurile de comandă și control compatibile NATO, permițând integrarea cu alte sisteme de apărare aeriană, inclusiv mijloace de război electronic sau sisteme de interceptare cinetică.

În practică, acest lucru înseamnă că informațiile colectate de radar pot fi distribuite rapid către alte elemente ale apărării, crescând viteza de reacție în fața unei amenințări.

România, printre primele state europene cu acest sistem

România este prima țară din Europa care a integrat radarele AN/TPQ-53 în cadrul sistemelor HIMARS operate de Forțele Terestre. Începând cu 2025, Armata Română utilizează șase astfel de radare.

Sistemul HIMARS a fost achiziționat de România înainte de începerea războiului din Ucraina, printr-un contract semnat în 2019 cu Lockheed Martin pentru trei sisteme de lansatoare multiple de rachete.

Noi achiziții și extinderea apărării aeriene

Pe lângă aceste sisteme, România are în plan și achiziția de noi radare de supraveghere aeriană prin programul SAFE. Lista aprobată include 12 radare GM200 „Gap Filler”, în valoare de aproximativ 258 de milioane de euro.

Aceste radare sunt proiectate să detecteze și să urmărească aeronave, drone și alte amenințări aeriene, inclusiv în condiții meteorologice dificile sau medii cu interferențe electromagnetice, contribuind la o apărare aeriană stratificată.