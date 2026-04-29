Scumpirea biletelor la metrou a fost anulată. Ministrul interimar al Transporturilor a semnat ordinul -VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, miercuri, că prețul biletului de metrou nu va mai crește de la 5 la 7 lei începând cu 1 mai, după ce a semnat un ordin care suspendă această majorare.

”Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea preţului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină şi norocul şi am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creşterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez şi care va pleca la Monitorul Oficial”, a declarat Radu Miruță.

Totodată, oficialul a anunțat că a convocat Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat pentru directorul general.

”Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

În plus, Radu Miruţă a transmis că trimite Corpul de Control la Metrorex.

”Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alţii a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme. Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica şi a documenta, spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plăteşte Metrorex nimic şi am demarat procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, respectând toate condiţiile de bun simţ şi pentru o procedură competitivă pentru închirierea spaţiilor de publicitate”, a mai spus acesta.