Ion Cristoiu demască „Lovitura de Stat” parlamentară: Coordonarea secretă PSD-AUR și prăbușirea planului Bolojan

Sursă: Realitatea.net

Analistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză incendiară privind actuala criză politică, descriind alianța conjuncturală dintre PSD și AUR drept o „lovitură de forță enigmatică”. Potrivit maestrului, rapiditatea cu care cele două partide, teoretic aflate la poli opuși, au acționat pentru a depune moțiunea de cenzură trădează o coordonare sub „autoritatea unei forțe externe”.

„O mașinărie perfectă” între foști dușmani

Cristoiu subliniază caracterul nefiresc al vitezei cu care s-a trecut de la critici vehemente la o colaborare tehnică impecabilă. „PSD spunea până mai ieri că vrea să treacă la un kilometru de sediile AUR, că aceștia nu sunt occidentali. Și, dintr-odată, ei doi lucrează la o singură voce. Ne-am trezit cu o lovitură de forță: la ora 10:30 am fost anunțați nu că au de gând să depună moțiunea, ci că deja lucrează la ea. Amândoi”, a declarat analistul.

Acesta atrage atenția asupra „calendarului accelerat” care sfidează logica parlamentară obișnuită: „Azi se citește moțiunea de cenzură și marțea viitoare se votează. Este o grabă care se practică doar când sunt două partide prietene. Deodată, apar mână în mână și funcționează perfect.”

Tactica „Grindeanu în Franța, Simion la tribună”

Ion Cristoiu consideră că retragerea strategică a PSD din prim-planul citirii moțiunii este o manevră de imagine bine calculată. „Acțiunea a fost comună, dar PSD îl trimite pe domnul Grindeanu în Franța și, în timpul acesta, cel care își asumă citirea moțiunii este Simion. Ideea este ca nu PSD-ul să pară că «toarce boabele»”, explică acesta, adăugând că o astfel de înțelegere necesită un garant extern.

„Când două părți certate se împacă brusc, trebuie să vină o a treia forță care să garanteze respectarea înțelegerii. O coordonare între două partide care s-au certat atât nu poate fi făcută decât sub autoritatea unei forțe externe.”

Devoalarea „planului banditesc” al lui Ilie Bolojan

Miza întregului scandal ar fi, în opinia lui Cristoiu, încercarea premierului Ilie Bolojan de a guverna fără PSD, folosindu-se de argumentul PNRR ca de un paravan. Analistul susține că forțele care au orchestrat moțiunea au acționat preventiv.

„Rapiditatea cu care Bolojan este scos din joc arată că niște forțe și-au dat seama că el urmărea unul dintre cele mai banditești planuri din istoria României. El a invocat PNRR-ul ca un paravan ca să rămână la guvernare. Jaloanele PNRR trebuiau îndeplinite încă din 2021. Noi știam că pentru a lua banii până la sfârșitul lui iunie, trebuie să îndeplinim acele jaloane care presupuneau adoptarea a nouă legi”, afirmă Cristoiu.

Analistul conchide că retragerea miniștrilor și a secretarilor de stat PSD a fost lovitura decisivă care a lăsat guvernul fără „mașinăria administrativă”, transformând strategia lui Bolojan de a rezista 45 de zile într-o misiune imposibilă.