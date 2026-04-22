„Inflația de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbușire a consumului, 54.000 de salariați deveniți șomeri sunt câteva dintre marile dificultăți ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcțional.”, a transmis Grindeanu pe rețelele sociale.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD dorește formarea cât mai rapidă a unui nou Executiv, subliniind susținerea confederațiilor sindicale pentru o schimbare de viziune economică și revenirea la o Coaliție pro-europeană. Acestea ar permite continuarea proiectelor demarate în Energie, Agricultură, Sănătate și legislația Muncii.

„Le-am transmis, alături de colegii mei, că #PSD își dorește ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern!

Confederațiile sindicale ne-au spus că susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliție pro-europeană, astfel încât să mergem înainte cu proiecte importante și bune pe care le-am început în Energie, Agricultură, Sănătate și în legislația Muncii.”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Alerte pe PNRR și programe naționale

Patronatele au atras atenția asupra riscului de a pierde miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grindeanu a confirmat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative necesare pentru absorbția fondurilor, esențiale pentru economia națională. Până la aprobarea demisiilor miniștrilor PSD și publicarea lor în Monitorul Oficial, aceștia vor continua implementarea țintelor asumate.

De asemenea, s-a convenit elaborarea de politici publice țintite pentru antreprenoriat și capital românesc. Grindeanu a cerut transparentizarea urgentă a programului SAFE, acuzând lipsa de informații pentru marile companii românești, care riscă să fie dezavantajate față de cele străine.

Dialog social relansat

Întâlnirea a evidențiat absența dialogului real dintre Guvern, sindicate și patronate. Pentru a compensa, PSD a decis continuarea întâlnirilor lunare cu aceste structuri. Discuțiile viitoare vor viza Noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, cu prioritate pentru firmele locale care să devină „campioni naționali”.