Reducerea reprezintă o corecție de 1,4 puncte procentuale într-un singur an, una dintre cele mai ample ajustări fiscale din Uniunea Europeană.

Nazare subliniază că rezultatul depășește toate proiecțiile inițiale, care anticipau un deficit mai mare. Reducerea deficitului calculat după metodologia ESA (-1,4%) este mai consistentă decât cea a deficitului cash (-1,02%), ceea ce indică o corecție structurală și o maturizare fiscală reală.

Alexandru Nazare: „Începem să reconstruim echilibrul dintre dezvoltare, investiții și sustenabilitatea finanțelor publice”

„După ani de dezechilibre acumulate rapid, începem să reconstruim echilibrul dintre dezvoltare, investiții și sustenabilitatea finanțelor publice.”, declară Nazare. El precizează că ajustarea s-a realizat fără oprirea investițiilor publice, menținute la un nivel ridicat, printre cele mai mari din UE, și fără abandonarea marilor proiecte de modernizare.

Nazare afirmă că meritul este atribuit efortului guvernului Ilie Bolojan, care a prioritizat disciplina bugetară și investițiile pentru stabilizarea finanțelor și recâștigarea credibilității economice. „Este cel mai important semnal de credibilitate pe care îl putem transmite atât cetățenilor, cât și investitorilor și partenerilor europeni.”, afirmă Nazare.

„Fiecare punct procentual de reducere a deficitului înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe”

Cu toate acestea, România rămâne statul cu cel mai ridicat deficit din UE, ceea ce impune continuarea consolidării fiscale cu seriozitate și consecvență. „Fiecare punct procentual de reducere a deficitului înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe și mai mult spațiu pentru dezvoltare, investiții și prosperitate durabilă.”, explică el.

Menținerea traiectoriei actuale ar putea duce la un deficit de 6% din PIB în 2026

Nazare estimează că menținerea traiectoriei actuale ar putea duce la un deficit de aproximativ 6% din PIB în 2026. El insistă că consolidarea fiscală nu este doar o obligație tehnică, ci un pas spre recâștigarea libertății economice și evitarea transferului costurilor către generațiile viitoare.

„Important este că astăzi România să nu mai amâne problemele și să nu mai transfere costurile către generațiile viitoare. Am început să reconstruim credibilitatea economică a statului român, iar acesta este fundamentul pe care poate fi construită o dezvoltare sănătoasă și sustenabilă în anii următori.”, concluzionează Nazare, pledând pentru stabilitate, predictibilitate și atractivitate pentru investițiile private.