Declarația a fost făcută după o întâlnire cu reprezentanții confederațiilor sindicale, în cadrul căreia au fost discutate probleme legate de dialogul social și necesitatea unor rezultate concrete în relația dintre autorități și sindicate.

Ministrul Muncii: „Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile, legea salarizării va fi gata și va fi disponibilă pentru dezbateri publice”

„Întâlnirea de astăzi, pe care președintele PSD și câțiva dintre miniștri am avut-o cu reprezentanții tuturor confederațiilor sindicale, este una dintr-o serie pe care am început-o mai demult. Este un mod prin care sindicatele își fac vocea auzită.

Una dintre concluzii a fost că dialogul social a fost deficitar la nivelul premierului în ultimele luni. Sindicatele au subliniat că, pe viitor, dialogul trebuie să aibă și rezultate, nu doar să fie formal”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a adăugat că legea salarizării a fost una dintre principalele teme abordate, sindicaliștii cerând un proces real de consultare între toate părțile implicate.

„Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile, legea salarizării va fi gata și va fi disponibilă pentru dezbateri publice de la începutul săptămânii viitoare, cu toți actorii sociali și instituționali interesați”, a mai spus Manole.

Potrivit acestuia, proiectul a fost elaborat de un grup de lucru interinstituțional, din care au făcut parte inclusiv Ministerul Finanțelor și Cancelaria premierului, și include analiza impactului bugetar.

„Indiferent ce se va întâmpla peste cinci minute sau peste o zi sau două, acest act normativ este pregătit. Are inclusiv impactul financiar de la Ministerul de Finanțe și se bazează pe un proiect negociat anterior cu sindicatele și ministerele încă din 2023. Există suficiente argumente pentru ca acest proiect să continue, indiferent de conjunctura politică”, a subliniat ministrul Muncii.