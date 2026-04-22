În contextul iminentei retrageri a social-democraților de la guvernare, premierul Ilie Bolojan a început deja să traseze arhitectura unui cabinet de avarie. Strategia șefului Executivului nu vizează numirea unor noi membri, ci redistribuirea responsabilităților către miniștrii PNL, USR și UDMR care rămân la Palatul Victoria. Această formulă de guvernare prin „cumul de funcții” este menită să asigure continuitatea administrativă până la soluționarea crizei politice.

Premierul la Transporturi și noi responsabilități pentru PNL și UDMR

Potrivit surselor politice, Ilie Bolojan este decis să monitorizeze direct unul dintre cele mai sensibile sectoare, urmând să preia personal interimatul la Ministerul Transporturilor. În paralel, vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ar urma să revină la o zonă pe care o cunoaște bine, preluând și portofoliul Justiției.

Nici partenerii de coaliție nu rămân fără sarcini suplimentare. Liderul UDMR, Cseke Atilla, aflat în prezent la conducerea Ministerului Dezvoltării, ar urma să preia și frâiele Ministerului Sănătății, portofoliu pe care l-a mai gestionat în trecut, asigurând astfel stabilitatea într-un domeniu critic pentru populație.

Reconfigurarea portofoliilor USR: Mediu, Energie și Muncă

Miniștrii USR ar urma, de asemenea, să își dubleze activitatea în perioada următoare. Diana Buzoianu, actuala ministră a Mediului, este vehiculată pentru a gestiona și Ministerul Agriculturii, în timp ce Radu Miruță ar putea face trecerea de la Apărare către coordonarea Ministerului Energiei. O schimbare interesantă se prefigurează la Ministerul Muncii, care ar urma să fie condus de Oana Țoiu, aceasta păstrându-și simultan și funcția de ministru al Afacerilor Externe. Această redistribuire indică o încercare de a menține ministerele cu impact social și economic major sub controlul unor lideri cu experiență parlamentară și guvernamentală.

Ultimatumul PSD: Ședință de urgență pentru demisia „în bloc”

În tabăra opusă, tensiunea a atins cote maxime. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat conducerea partidului într-o ședință a Biroului Permanent Național imediat după încheierea consultărilor de la Cotroceni. Miza întâlnirii este coordonarea ieșirii de la guvernare, sursele politice indicând faptul că toți miniștrii social-democrați își vor depune demisiile „în bloc”.

Acest gest simbolic de abandonare a guvernării este programat să aibă loc fie în cursul acestei seri, fie cel târziu joi dimineață, înainte de ședința săptămânală de Guvern. Prin această mișcare, PSD dorește să forțeze nota și să demonstreze că Executivul condus de Ilie Bolojan a pierdut orice formă de sprijin parlamentar majoritar, lăsând țara sub conducerea unui cabinet restrâns și contestat.