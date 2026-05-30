Marius Budăi, atac dur la adresa lui Bolojan: „Ține o țară întreagă captivă din cauza propriului orgoliu!”

Sursă: Realitatea PLUS

Deputatul PSD, Marius Budăi, a lansat un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează formarea unui executiv stabil din cauza propriilor orgolii.

Social-democratul a subliniat că România se află într-o situație critică, fiind ținută captivă de refuzul liderului liberal de a face un pas în lateral după pierderea sprijinului parlamentar, în timp ce negocierile pentru un nou cabinet bat pasul pe loc.

Budăi a ironizat prelungirea nejustificată a interimatului actualului guvern, avertizând că țara are nevoie urgentă de o guvernare cu puteri depline, nu de soluții temporare impuse de interese politice. Acesta a catalogat actuala criză drept o „glumă amară”, punctând că o întreagă formațiune politică este controlată de ambițiile unui singur lider care refuză să accepte realitatea demiterii sale.

Marius Budăi, atac dur la adresa lui Bolojan

„Din cauza orgoliilor, din cauza unui om care nu poate să treacă peste faptul că a fost demis și ține captiv un partid întreg. Asta e dorința dumnealor. Eu sper ca, în termenul cel mai scurt, totuși, să avem acel guvern, pentru că este nevoie de un guvern cu puteri depline. Nu există această variantă sau n-ar trebui să existe această variantă a unui guvern care să fie până la calendele grecești. Păi de ce până în toamnă? Că auzeam în preambulul emisiunii dumneavoastră: de ce până în toamnă și nu să-l facem până în 2028, la alegeri, să rămână acolo domnul Bolojan, așa, interimar, și am închis problema atunci.

Până în 2028 sau poate până în 2030, mă gândesc, când dau loc alegeri prezidențiale. Păi, dacă asta e gândirea, dacă oameni care erau cu responsabilitatea la purtător cu ani în urmă, când trebuia să facem guvern, trebuia neapărat să facem o alianță, să avem alianță, să fim pro-occidentali, acum stau și blochează o țară din cauza unor orgolii, spunem și noi atunci, așa, sub formă de glumă, deși nu trebuie să glumim, dar e o glumă amară, că haideți să rămână atunci până la calendele grecești, să fie doar așa cum dorește dumnealui. Cu tristețe vă spun, să știți, pentru că nu trebuia să fie așa. Trebuie să ai onoare, să faci un pas în lateral și să lași țara să meargă înainte. Nu există să stea țara într-un singur om, indiferent de numele acelui om”, a declarat Marius Budăi.