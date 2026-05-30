Ion Cristoiu: "Bolojan încalcă Constituția pentru a rămâne la putere"

Ilie Bolojan încalcă constituția pentru a rămâne la putere până în 2028. Este de părere analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu. El spune că acest Guvern se comportă ca și când nu ar fi demis și vrea să arate că moțiunea a fost inutilă.

„Trebuie să constatăm că de trei săptămâni avem de-a face cu un guvern care se comportă ca un guvern plin și ca un nou guvern plin. Ilie Bolojan și acest guvern se comportă ca și cum ar fi un guvern plin.

În momentul în care această inițiere a legii salarizării unitare de către un ministru al unui guvern demis este o gravă și conștientă încălcare a Constituției, dar ea ea s-a făcut dinadins... această încălcare s-a făcut de către Ilie Bolojan pentru a crea un motiv ca guvernul să rămână.

S-a creat un nou motiv ca guvernul Ilie Bolojan să rămână până la alegeri... alegerile din 2028 și, în felul acesta, s-a mai creat un precedent, și anume că moțiunea de cenzură a unui parlament devine o instituție absolut inutilă. L-ai demis și el rămâne, ba chiar mult mai activ”, a declarat Ion Cristoiu.