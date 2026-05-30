Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce acasă: anunțul Prefecturii

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile au anunțat că structura de rezistență a imobilului afectat de impactul dronei nu a fost avariată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar locatarii se pot întoarce în apartamente, cu excepția familiei direct afectate. În prezent se lucrează pentru alimentarea cu gaz.

"În urma evaluărilor efectuate de instituţiile abilitate, s-a stabilit că structura de rezistenţă a blocului de pe strada Brăilei nu a fost afectată. Din acest moment, locatarii imobilului se pot întoarce în siguranţă în apartamentele lor, cu excepţia familiei din apartamentul avariat direct de impactul dronei", au transmis, sâmbătă, oficialii Prefecturii Galaţi.

Potrivit acestora, membrii acestei familii se află în continuare internaţi în spital, sub supravegherea medicilor, starea lor de sănătate fiind monitorizată permanent de personalul medical.

Ce spun autoritățile locale

"Totodată, alimentarea generală cu energie electrică a imobilului a fost reluată, urmând ca echipa alocată de furnizorul de electricitate să asigure alimentarea individuală, în funcţie de revenirea cetăţenilor în apartamente", menţionează sursa citată.

În ceea ce priveşte alimentarea cu gaze naturale, aceasta nu va fi reluată deocamdată, fiind necesare verificări de specialitate, atât la reţeaua comună, cât şi la instalaţiile individuale din apartamentele blocului afectat.

"Instituţiile responsabile depun toate eforturile pentru ca aceste verificări să fie finalizate în cel mai scurt timp, astfel încât locatarii să beneficieze din nou de condiţii normale de locuire. Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, împreună cu toate instituţiile implicate în gestionarea acestei situaţii, continuă monitorizarea atentă a evoluţiei cazului şi va acorda, în continuare, sprijin persoanelor afectate de acest incident", se mai arată în comunicat.

Filmul incidentului

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane - mamă şi fiu - au fost rănite, fiind transportate la spital.