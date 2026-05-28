Caz șocant în Cluj. Un tânăr a fost arestat după ce ar fi agresat sexual o vițică într-o gospodărie

Sursă: Realitatea.net

Un caz de o cruzime extremă a șocat comunitatea din județul Cluj, după ce un tânăr de 23 de ani din comuna Gârbău a fost arestat preventiv pentru fapte grave de violare de domiciliu, schingiuirea animalelor și zoofilie. Anchetatorii susțin că acesta ar fi intrat într-o anexă gospodărească și ar fi agresat o bovină, animalul fiind ulterior sacrificat din cauza rănilor suferite.

Proprietarul a descoperit animalul grav rănit

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cazul a fost semnalat după ce un bărbat de 39 de ani din comuna Gârbău a depus o plângere penală.

Acesta le-a spus anchetatorilor că, în noaptea de 16 spre 17 mai 2025, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o anexă a gospodăriei sale și ar fi provocat răni grave unei bovine în vârstă de șase luni.

Din cauza leziunilor severe, animalul nu a mai putut fi salvat și a fost sacrificat. Proprietarul a estimat prejudiciul la aproximativ 5.000 de lei.

Polițiștii au identificat suspectul după mai multe investigații

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin, împreună cu investigatori criminali, au format o echipă complexă pentru clarificarea cazului.

După desfășurarea activităților investigativ-operative, oamenii legii au identificat un tânăr de 23 de ani din aceeași comună ca principal suspect în acest dosar.

Conform anchetatorilor, acesta ar fi pătruns fără drept în anexa gospodărească și ar fi comis acte de natură sexuală asupra animalului, provocându-i ulterior răni grave cu ajutorul unei furci agricole.

Expertiza psihiatrică a arătat că suspectul avea discernământ

Pentru completarea probatoriului, polițiștii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice asupra suspectului.

Specialiștii au concluzionat că tânărul avea discernământ în momentul comiterii faptelor, aspect important în desfășurarea anchetei penale.

În baza probelor administrate, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Judecătorii au decis arestarea preventivă

Ulterior, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a suspectului, iar Judecătoria Huedin a admis propunerea anchetatorilor.

Pe numele tânărului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru documentarea completă a cazului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.