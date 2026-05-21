Sentința în Dosarul 10 August, pronunțată pe 11 iunie. Foști șefi ai Jandarmeriei, judecați pentru reprimarea protestului din 2018

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a stabilit că sentința în primă instanță în Dosarul 10 August va fi pronunțată pe 11 iunie. În dosar sunt judecați foști șefi ai Jandarmeriei pentru reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din august 2018.

La termenul de joi, instanța urma să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, împreună cu avocații lor, nu s-au prezentat în sala de judecată, într-o aparentă încercare de a obține o amânare a dezbaterilor.

Singurul fost șef al Jandarmeriei prezent a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la opt ani de la incidente, consideră că a procedat corect.

Procurorii cer închisoare cu executare

Miercuri, procurorul de ședință solicitase pedepse cu închisoarea pentru toți cei trei foști șefi ai Jandarmeriei, cu spor pentru circumstanțe agravante.

Pentru colonelul Cucoș și colonelul Sindile s-a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurențiu Cazan procurorul a solicitat o pedeapsă mai blândă, închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, ținând cont de atitudinea sa cooperantă în proces și de faptul că pentru una dintre infracțiuni a intervenit prescripția.

În cazul altor șapte jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris.