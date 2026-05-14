Bogdan Hossu: „Guvernul nu s-a ocupat deloc de crizele din țară!”

Guvernul a ignorat crizele din țară, iar în scurt timp vom vedea efectele devastatoare ale liberalizării prețului la energie și cere autotităților să intervină urgent- este analiza exclusivă a lui Bogdan Hossu. Liderul de sindicat atrage atenția că „băieții deștepti din energie” vor profita.

Bogdan Hossu: „În scurt timp vom avea impactul liberalizării gazelor!”

„Guvernul, guvernele nu s-au preocupat nici de politica de ocupare, adică de creare de noi locuri de muncă și nu s-au preocupat, de fapt, de crizele cu care România era confruntată. Datele pe care ne le-a dat statistica sunt până în martie, iar probabil în mai-iunie vom avea și impactul liberalizării prețului la gaz metan.

Dacă noul guvern care se va crea nu se va apleca asupra priorităților, care sunt crizele multiple cu care suntem confruntați.

Avem Cernavodă care se închide și care va fi peste 1200 de megawati închiși pe o anumită perioadă de timp și care, evident, va fi spre bucuria băieților deștepți din energie care vor stimula importurile la orele de vârf a prețului la energie.”, a zis Bogdan Hossu , lider de sindicat.