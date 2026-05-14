Caz șocant în Bihor. Un bărbat a accesat peste 29.000 de materiale pornografice cu minori

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din judeţul Bihor, a fost reţinut, fiind acuzat de pornografie infantilă, după ce ar fi accesat peste 29.000 de materiale pornografice cu minori.

"Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 40 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă", a transmis, joi, IPJ Bihor şi DIICOT.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2025 - 2026, utilizând o aplicaţie de tip peer to peer, bărbatul ar fi accesat peste 29.000 de materiale pornografice cu minori, pe care le-ar fi vizualizat şi ulterior şters.

"De asemenea, acesta ar fi procurat şi deţinut, într-un sistem de stocare a datelor, un material video în care o minoră cu trăsături fizice specifice vârstei de 15 ani s-ar fi aflat în posturi sexuale explicite", au mai spus anchetatorii.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea au dispus pe data de 13 mai reţinerea individului. .

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.