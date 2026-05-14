Rezultate Loto 6/49 din 14 mai 2026. Numerele câștigătoare și premiile impresionante puse la bătaie de Loteria Română
Loteria Română a organizat joi, 14 mai 2026, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Mii de români și-au încercat din nou norocul, în condițiile în care premiile puse în joc au ajuns la valori impresionante, de milioane de lei.
Numerele câștigătoare la extragerile Loto din 14 mai
Iată combinațiile extrase joi de Loteria Română:
Loto 6/49: 21, 32, 49, 24, 7, 14
Loto 5/40: 27, 36, 2, 38, 19, 25
Joker: 5, 24, 9, 37, 11 + 11
Noroc: 9618935
Noroc Plus: 347724
Super Noroc: 144165
Report de peste 4,3 milioane de euro la Loto 6/49
La categoria I a jocului Loto 6/49 s-a înregistrat un report de peste 22,86 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 4,36 milioane de euro. Și la jocul Noroc miza a fost una uriașă, reportul cumulat depășind 6,41 milioane de lei.
Premii consistente au fost anunțate și pentru celelalte jocuri organizate de Loteria Română:
La Joker, reportul la categoria I a depășit 1,38 milioane de lei, iar la categoria a II-a s-au acumulat peste 87.600 de lei.
La Noroc Plus, premiul de categoria I a trecut de 76.300 de lei.
La Loto 5/40, reportul categoriei I a ajuns la peste 288.950 de lei.
La Super Noroc, reportul cumulat a depășit 202.200 de lei.
Peste 30.000 de câștiguri acordate la extragerile anterioare
Potrivit datelor transmise de Loteria Română, la extragerile loto organizate duminică, au fost acordate peste 30.750 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,87 milioane de lei.
Interesul românilor pentru jocurile loto rămâne ridicat, în special în perioadele în care reporturile ating sume spectaculoase.
