Au fost extrase numerele norocoase de la LOTO. Sumele puse la bătaie îi fac milionari pe câștigători
Duminică, 10 mai, au avut loc noi trageri organizate de Loteria Română, la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Aceste extrageri au venit după tragerile din 3 mai 2026, când au fost acordate 19.800 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
Numerele care îi pot face milionari pe norocoșii câștigători
Loto 6/49: 9, 25, 29, 42, 13, 7
Noroc: 9, 7, 0, 2, 0, 2, 0
Joker: 6, 22, 18, 43, 11 - 6
Noroc Plus: 3, 4, 2, 5, 4, 5
Loto 5/40: 33, 38, 30, 20, 25, 3
Super Noroc: 9, 3, 4, 9, 9, 2
Loto 6/49 și Noroc: reporturi de milioane
La Loto 6/49, categoria I, s-a înregistrat un report de peste 21,82 milioane de lei, echivalentul a peste 4,14 milioane de euro.
La Noroc, reportul cumulat a depășit 6,26 milioane de lei, respectiv peste 1,18 milioane de euro.
Joker și Noroc Plus
La Joker, categoria I, reportul a fost de peste 1,14 milioane de lei (aproximativ 217.800 de euro). La categoria a II-a, s-a înregistrat un report de peste 36.200 de lei.
La Noroc Plus, reportul cumulat a fost de peste 69.500 de lei.
Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, categoria I, reportul a fost de peste 178.800 de lei (peste 33.900 de euro), iar la categoria a II-a, peste 367.300 de lei (aproximativ 69.700 de euro).
La Super Noroc, categoria I, reportul a fost de peste 188.500 de lei (aproximativ 35.800 de euro).
