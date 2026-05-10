România, sub presiunea agențiilor de rating și a deficitului bugetar. Concluziile ministrului Nazare, după discuția cu S&P

Sursă: realitatea.net

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a purtat o discuție cu reprezentanții agenției S&P Global Ratings, în cadrul unei serii de consultări cu agențiile internaționale de rating, într-un context economic pe care îl descrie drept decisiv pentru România.

Mesaj de la Finanțe: consecvență și reforme

În mesajul său, ministrul a insistat asupra nevoii de coerență în politicile economice și asupra importanței comunicării clare cu partenerii externi.

El a precizat:

„Discuție cu S&P la Finanțe. Săptămâna agențiilor de rating.

La finalul săptămânii am avut o discuție foarte bună cu S&P, împreună cu echipa Ministerului Finanțelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenții de rating. În actualul context intern și internațional, este esențial să comunicăm clar ce vrem să facem ca țară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade.”

Acesta a mai afirmat că, în opinia sa, România a suferit în ultimii ani din lipsa continuității politicilor economice:

„Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvența unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu și lung. Exact acest lucru este urmărit astăzi de agențiile de rating: voința și capacitatea autorităților de a continua reformele și investițiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR și Programul SAFE.”

Miza financiară: costuri mai mici de finanțare

Nazare a explicat că respectarea acestor obiective ar putea aduce României acces la finanțare mai ieftină, cu impact direct asupra investițiilor publice.

„Atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanțare mult mai ieftină — granturi și împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din piețele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creșterea capacităților interne de producție și realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent.”

Evaluarea agențiilor și deficitul bugetar

Referindu-se la evaluările internaționale, ministrul a arătat că menținerea disciplinei fiscale este esențială pentru încrederea investitorilor.

„Pentru S&P, la fel ca şi pentru celelalte agenții, este foarte importantă menținerea trendului și a ritmului de ajustare fiscală. Rezultatele de până acum arată că direcția actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate și disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.”

El a precizat că rezultatele bugetare din primul trimestru indică o reducere semnificativă a deficitului:

„Măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală și colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuție bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit de aproximativ 1% din PIB, la mai puțin de jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.”

Presiuni pe trimestrul doi și riscuri de rating

Ministrul a avertizat că următoarele luni vor aduce presiuni suplimentare pe buget, din cauza creșterii volumului de plăți.

„În trimestrul al doilea ne așteptăm la un volum mai mare de plăți, atât pe componenta PNRR, cât și în ceea ce privește investițiile naționale, ceea ce se va reflecta și în nivelul deficitului din lunile următoare. Cu toate acestea, deficitul se menține în parametrii stabiliți până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanțatori.”

Totodată, acesta a atras atenția asupra riscurilor legate de evaluările viitoare ale agențiilor de rating.

„Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investițional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenției Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condițiile unei înrăutățiri vizibile a situației, oricare dintre agenții poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecințe extrem de grave pentru România.”

Obiectiv: stabilitate și buget credibil

În final, Nazare a subliniat că obiectivul principal rămâne revenirea la o perspectivă stabilă de rating, prin disciplină fiscală și un buget credibil.

„Obiectivul nostru este revenirea la o perspectivă stabilă cât mai curând, iar acest lucru depinde de menținerea disciplinei financiare și de capacitatea Guvernului de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor, care să confirme traiectoria de ajustare fiscală agreată cu Comisia Europeană.

Este important să păstrăm această direcție și să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi și a piețelor financiare.

România are nevoie de stabilitate, consecvență și credibilitate. Acestea sunt condițiile pentru a continua dezvoltarea și pentru a proteja costurile de finanțare ale țării în anii următori.”