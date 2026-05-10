Doliu în muzica populară românească. O mare voce, care a încântat publicul cu piesele sale, s-a stins din viață la 80 de ani

Lumea folclorului românesc traversează un nou moment de tristețe după moartea interpretei de muzică populară Maria Văduva.

Artista s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar vestea dispariției sale a fost anunțată de colega sa de breaslă, Maria Loga.

Mesajul publicat de aceasta a fost rapid distribuit de admiratori și de artiști din lumea muzicii populare.

Mesajul transmis de Maria Loga

„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a transmis Maria Loga.

După anunțul morții artistei, numeroși apropiați și colegi de scenă au vorbit despre atașamentul pe care Maria Văduva l-a avut față de public și față de muzica populară românească.

Cântecele care au făcut-o cunoscută

Maria Văduva a avut o activitate artistică desfășurată pe parcursul a mai multor decenii și a rămas cunoscută prin piese precum „La Crâșma Lui Nea Vasile”, „Omul de inimă rea”, „Au pornit olteni la coasă”, „Cine n-are noroc, n-are”, „A plecat neica de-o lună” sau „Fluieră badea pe-afară”.

Când va avea loc înmormântarea

Potrivit informațiilor transmise de Silvana Rîciu, ceremonia de înmormântare va avea loc marți, 12 mai, la ora 13:00, în Ploiești, la Biserica Eroilor Tineri.

Trupul neînsuflețit al artistei a fost depus la capela bisericii, iar cei care au apreciat-o de-a lungul anilor îi pot aduce un ultim omagiu.

Mesajul transmis de Silvana Rîciu

„S-a stins din viată Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist si bun. Avea o sensibilitate aparte. Si-a închinat întreaga viață muzicii populare si a trăit prin muzică.

Lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Trupul neînsuflețit este depus astăzi la capela Bisericii Eroilor Tineri. Astazi puteti sa va luati rămas bun de la dumneaei pâna pe la orele 20:00-21:00, mâine toata ziua, iar marți este înmormântarea”, a transmis Silvana Rîciu.