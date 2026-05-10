Țara care l-a înfuriat pe Putin. ”Urmează calea Ucrainei”

Rusia a acuzat duminica aceasta Armenia că i-a oferit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski o 'platformă pentru remarci antirusești', într-un nou semn al răcirii relațiilor dintre Moscova și Erevan, aliați tradiționali, potrivit Reuters.

În cadrul unei vizite la Erevan la începutul acestei săptămâni, Zelenski afirmase că Rusia se teme că 'drone ar putea să survoleze Piața Roșie' din Moscova în timpul paradei anuale de 9 mai, tradițional organizată pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în cel de-la Doilea Război Mondial.



Parada s-a desfășurat sâmbătă conform planului, într-un format restrâns, fără obișnuita defilare a echipamentelor militare, din cauza temerilor de posibile atacuri cu drone din partea Ucrainei, deși aceasta anunțase că va respecta armistițiul. Inițial, Rusia decretase un armistițiu unilateral pentru 8-9 mai, în timp ce Kievul anunțase că propune un armistițiu din 6 mai, dar dacă Moscova continuă atacurile, Ucraina ar putea riposta. Pentru a-și asigura liniștea la defilarea din 9 mai, președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe liderul american Donald Trump, care a anunțat pe 8 mai seara un armistițiu pentru zilele de 9, 10 și 11 mai, indicând că atât Rusia, cât și Ucraina au aderat la acesta.



Moscova l-a convocat joi pe ambasadorul Armeniei în Rusia pentru a-și exprima protestul față de ceea ce a calificat drept 'amenințări teroriste la adresa Rusiei', formulate de Zelenski la Erevan.



'Acest lucru nu este normal și nu corespunde spiritului relațiilor noastre cu Erevanul', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agențiilor de presă ruse.



'Cel mai important pentru noi este ca Armenia să nu adopte o poziție antirusească', a spus Peskov, adăugând că Rusia așteaptă o explicație din partea Erevanului în această privință.

Armenia, atrasă în „orbita antirusă”

Rusia își exprimase joi îngrijorarea cu privire la faptul că Armenia este atrasă în ceea ce a descris drept 'orbita antirusă' a Uniunii Europene, după ce a găzduit, în 4 mai, o reuniune a Comunității Politice Europene (CPE).



Peste 40 de lideri europeni, printre care și Volodimir Zelenski, au participat la acel eveniment, urmat de un summit UE-Armenia.



Relațiile între Rusia și Armenia, țară care găzduiește baze militare rusești, au devenit din ce în ce mai tensionate de când Azerbaidjanul a recucerit cu forța regiunea separatistă Nagorno-Karabah în septembrie 2023, în pofida prezenței acolo a forțelor ruse de menținere a păcii.



Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că Rusia va fi de acord cu un 'divorț blând' de Armenia dacă republica intenționează să adere la Uniunea Europeană, însă nu a ezitat să o amenințe dacă urmează 'calea Ucrainei', potrivit publicației Dialog.ua .

Referendum pentru aderarea la UE

Autoritățile armene ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea la UE, astfel încât Kremlinul să știe cum să-și structureze viitoarele relații cu Erevanul, a afirmat Putin într-o conferință de presă după parada de 9 mai din Piața Roșie.



Tonul său împăciuitorist a fost urmat imediat de o amenințare la adresa Erevanului, președintele rus susținând că 'și ceea ce se întâmplă acum în Ucraina' a început cu 'încercarea Kievului de a adera la UE', notează publicația ucraineană citată.



La recentul lor prim summit comun, Armenia și Uniunea Europeană au adoptat o declarație în 44 de puncte, în care Bruxellesul a luat act de aspirațiile poporului armean de a adera la UE.



Replica Erevanului la solicitarea lui Putin de a se hotărî mai repede cu cine merge, cu Rusia sau UE, a venit duminică, prin vocea ministrului de externe armean Ararat Mirzoian. Erevanul va lua o decizie privind integrarea europeană atunci când va considera necesar. Armenia rămâne în prezent membră a Uniunii Economice Eurasiatice, dar aspirațiile sale europene nu au dispărut, a afirmat acesta.